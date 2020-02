Top 30 des modèles attendus en 2020-2021 : les électriques

L’intérêt sans cesse grandissant du public pour l’automobile électrique force désormais tous les constructeurs à se tourner vers cette énergie alternative. C’est d’ailleurs cette popularité qui nous a inspiré ce palmarès des modèles électriques fort attendus cette année et l’an prochain.

Auto123 sort sa boule en cristal et présente les 30 modèles les plus notables qui vont débarquer chez nous en 2020-2021. Aujourd’hui, les véhicules électriques !

Le quatrième modèle planifié de la gamme Tesla, le Model Y, vient finalement de voir sa date de production devancée de plusieurs mois au moment d’écrire ces lignes. En effet, le constructeur américain a confirmé que l’assemblage du multisegment était déjà entamé à l’usine de Fremont en Californie.

Et ce n’est pas tout, car lors de l’annonce, le Model Y a même vu son autonomie (entre les recharges) grimper de manière substantielle, passant de 451 à 507 km, cette statistique étant possible en conservant les jantes de 19 pouces d’origine toutefois, car les sabots de 21 pouces nuisent à la distance possible sur une seule charge.