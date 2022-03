Auto123 sort sa boule en cristal et présente les 30 modèles les plus notables qui vont débarquer chez nous en 2022-2023. Aujourd’hui, les voitures !

Parce que l’industrie automobile n’arrête jamais, voici encore une fois notre palmarès des véhicules les plus attendus au cours des prochains mois et/ou années. Comme c’est la coutume depuis que nous procédons à cet exercice, nous avons séparé l’automobile en trois catégories principales : Les voitures et les sportives, les véhicules utilitaires et les véhicules électriques.

Remarquez, avec la recrudescence des modèles électriques, il est fort possible que nous devrons modifier ce palmarès dès l’an prochain. Pour cette première portion, nous faisons le tour des voitures et, surtout, des sportives qui réussissent encore à nous surprendre par leur niveau d’adrénaline plus élevé que la moyenne. Place aux voitures!

Acura Integra 2023