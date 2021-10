Questions d’argent à part, cette liste ne comporte aucun critère particulier, à l’exception du budget imposé et de l’obligatoire agrément de conduite ressenti lorsqu’on prend place derrière le volant d’une voiture plus âgée.

À l’adolescence, les nouveaux véhicules qui circulaient dans les rues de mon quartier dans les années 90 étaient plus modernes, l’aérodynamisme était devenu un élément clé, les groupes motopropulseurs recommençaient à gagner en puissance, au même rythme que l’agrément de conduite. Les constructeurs se sont remis à rêver au passé de leur marque en concoctant des modèles inspirés… du passé, tandis qu’à l’autre bout du spectre, le contenu technologique monté à bord des véhicules était plus complet que jamais.

Dévoilée à la toute fin des années 80, la Mazda MX-5 Miata n’a plus vraiment besoin de présentation trois décennies plus tard.

Le modèle décapotable occupe déjà le premier rang pour les roadsters vendus dans l’histoire de l’automobile, mais ce n’est pas pour cette raison que la MX-5 Miata de première génération est encore aussi prisée auprès des amateurs. Oui, c’est vrai qu’il y a les phares escamotables, un équipement qui sera enlevé de la fiche technique pour la deuxième génération du modèle.

Non, pour la simplicité et l’agrément de conduite pur, la MX-5 Miata est l’exemple parfait d’une voiture fiable, amusante, peu coûteuse à entretenir, et surtout, qui démontre qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une mécanique endiablée sous le capot pour accrocher un sourire au visage de son conducteur.