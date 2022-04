Photo : Kia Kia Telluride 2023 X-Pro, profil

Il n’y avait pas un, mais deux gros VUS d’origine coréenne prévus pour la journée de la presse à ce Salon de l’auto de New York. En effet, après le Hyundai Palisade, c’était le cousin d’en face qui avait droit à un petit coup de balai, et ce, même si le VUS Kia est bien apprécié des amateurs de gros véhicules, notamment parce que son design n’a pas pris une ride.

C’est peut-être pour cette raison que le modèle 2023 ne change pas beaucoup, du moins si on se fie à la métamorphose apportée au modèle Hyundai. Ne craignez rien, il y a toujours cette large grille de calandre en forme de « nez de tigre », mais celle-ci reçoit un nouveau grillage, tandis que les blocs optiques à la verticale – et aux DEL – ont été redessinés pour l’occasion, idem pour le pare-chocs.

À l’arrière, les modifications sont moins évidentes, avec un dessin différent pour les feux de position, notamment. Mais, ce n’est pas tout, car Kia entre dans le segment « aventurier » avec deux versions pour cette clientèle qui aime être aperçue au volant d’un véhicule au look robuste et élégant à la fois.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Kia Kia Telluride 2023 X-Line, trois quarts avant

X-Line, X-Pro

Le Telluride X-Line est surtout déguisé en VUS d’aventure avec ses éléments assombris et ses jantes de 20 pouces, tandis que le niveau X-Pro repousse un peu plus loin l’exercice avec des jantes de 18 pouces enveloppées par des pneus tout terrains Continental et une garde au sol plus haute de 10 mm.

Rien à signaler sous le capot, alors que le Kia Telluride 2023 conserve son moteur V6 atmosphérique à cycle Atkinson de 3,8 litres, le moulin qui développe une puissance de 291 chevaux et 262 lb-pi de couple. Le 6-cylindres fait toujours équipe avec une boîte automatique à huit rapports et un rouage intégral livré d’office. Comme c’était déjà le cas, le Telluride propose plusieurs modes de conduite.

Photo : Kia Kia Telluride 2023 X-Line, intérieur

À l’intérieur, la planche de bord est toujours agrémentée par ce vaste panneau à deux écrans – celui du milieu étant tactile –, Kia qui s’est concentré à rendre son VUS phare un peu plus connecté avec une connexion sans fil à Internet sur toutes les livrées et une compatibilité à plusieurs modèles d’appareils intelligents qui peuvent remplacer la clé traditionnelle pour accéder à l’habitacle. L’afficheur tête haute en couleurs est également plus large en 2023.

Sans surprise, le gros véhicule utilitaire regorge de dispositifs de sécurité, mais pour la nouvelle année, deux nouveaux systèmes s’ajoutent à la longue liste : l’aide intelligente à la limite de vitesse qui peut même ralentir le véhicule en reconnaissant les panneaux routiers et le virage assisté à gauche qui, s’il détecte une collision imminente, peut freiner le véhicule pour éviter le pire.

Nous en saurons plus au cours des prochains mois, le nouveau modèle qui est attendu plus tard cette année.