Une fois de plus, nous avons décidé de faire le compte des véhicules à quatre roues motrices les plus abordables sur le marché en 2020. Nous avons malgré tout accepté la candidature d’un modèle 2019 – la Volkswagen Golf SportWagen 4Motion puisque celle-ci sera disponible jusqu’à épuisement des stocks au cours de 2020, le constructeur qui s’est assuré de remplir les cours de concessionnaires pour répondre à la forte demande.

La saison froide bat son plein ces jours-ci. Les conditions difficiles pourraient bien pousser quelques automobilistes qui n’en profitent pas déjà à jeter un coup d’œil du côté des options à quatre roues motrices, une motricité accrue qui, avouons-le, est de plus en plus répandue au Canada où les conditions climatiques sont un peu plus capricieuses qu’aux États-Unis par exemple.

C’est fou comment le palmarès peut rapidement changer d’une année à l’autre. L’an dernier, le Nissan Qashqai S AWD occupait la quatrième place de ce top 10. Cette année, à cause de l’intégration de plus de technologies reliées à la sécurité, le multisegment à quatre roues motrices le plus abordable de la gamme Nissan est plus cher et recule jusqu’au dixième échelon.