Auto123 présente notre Top 10 des véhicules à traction intégrale les plus abordables au Canada en 2022.

Le climat particulier de notre beau et grand pays oblige tous les conducteurs canadiens à rehausser leur vigilance lorsque la saison froide s’installe pour les longs mois d’hiver. Voilà pourquoi il y a de plus en plus de véhicules équipés d’un rouage à quatre roues motrices sur le marché. Jadis la chasse gardée des camionnettes et des VUS montés sur des châssis à échelle, cette motricité accrue est répandue à une majorité de véhicules au Canada de nos jours.

Cette année encore, nous répétons l’exercice de dénicher les véhicules 4RM (pour quatre roues motrices) les moins chers au pays, selon leur PDSF. Évidemment, il arrive que des promotions mensuelles viennent changer la donne au niveau du palmarès et, à ce chapitre, nous n’en avons pas tenu compte.

Vous pourrez même découvrir les livrées les plus abordables de ces modèles dans ce palmarès des 10 véhicules à rouage intégral les plus accessibles au pays.

Sans surprise, la liste des aubaines n’a pas beaucoup changé, quoique certains modèles ont vu leurs prix révisés à la hausse, la forte inflation des derniers mois qui affecte même l’industrie automobile.

Place aux notre palmarès des modèles « AWD » les moins chers pour l’année-modèle 2022, en commençant par le plus cher du groupe.

10e position : Nissan Qashqai S AWD 2022 26 298 $ + 1 950 $ (T&P)