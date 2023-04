Une fois de plus, nous nous attardons à la propulsion électrique en cette semaine du Jour de la Terre. Avec l’arrivée de nouveaux modèles (il était temps pour quelques-uns d’entre eux), le marché est de plus en plus étoffé pour les consommateurs qui veulent prendre le virage électrique en 2023.

Puisque l’industrie automobile se penche également sur des options électriques plus abordables, nous avons encore une fois privilégié les modèles électriques abordables, plutôt que de considérer les options réservées aux mieux nantis. Voilà pourquoi cette liste renferme uniquement des marques populaires, si la division Tesla peut être considérée comme une marque grand public bien entendu.

Il convient de noter que tous les modèles figurant dans notre Top 10 du Jour de la Terre sont éligibles au rabais fédéral sur les VÉ et à la plupart, voire à la totalité, des rabais provinciales, à l'exception du modèle Y de Tesla.

Chevrolet Bolt EV / Bolt EUV 2023