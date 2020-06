Chaque année, la firme d’analyse J.D. Power publie une foule de palmarès, dont ceux concernant la valeur de revente des différents véhicules offerts sur le marché. Au cours des prochains jours, nous allons partager avec vous ceux concernant les voitures et les VUS. Voici donc pour commencer celui sur les automobiles.

Sous-compacte : Honda Fit

Sans surprise, la Honda Fit est celle qui, une fois de plus, propose la meilleure affaire dans son segment en fait de valeur de revente. La puce de Honda avance une telle polyvalence que même dans l’usagé, elle est très convoitée. Ajoutez à cela sa grande fiabilité et sa frugalité et vous obtenez une combinaison gagnante.

Elle a devancé au final la Ford Fiesta ainsi que les Chevrolet Spark et Hyundai Accent, ex aequo en troisième place.

