La Coronet, à ne pas confondre avec le modèle produit par Chrysler, était une voiture à trois roues qui se présentait comme aussi confortable et stylisée qu’une berline à quatre roues de l’époque. Elle pouvait accueillir deux ou trois personnes. Son moteur était situé à l’arrière, tout juste devant LA roue. Le modèle a été dessiné par David Gottlieb et la carrosserie a été fabriquée par la James Whitson & Company.

De l’arrière, on peut apprécier le côté « pratique » de la voiture qui cachait, de chaque côté du moteur, dans les ailes, de petites soutes à bagages. La direction et la suspension de cette puce comprenaient des pièces empruntées à la Triumph Standard 8. Cette Coronet avait le mérite de consommer peu, soit 3,9 litres aux 100 kilomètres. La Coronet Car Ltd est une compagnie anglaise qui a existé entre 1957 et 1960. Au total, 250 modèles identiques à celui présenté ici ont été produits.