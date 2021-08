C’est terminé pour la Toyota Avalon

Ajoutez une autre victime automobile au raz-de-marée que représente la popularité des VUS sur le marché : la Toyota Avalon. Selon ce que rapporte le magazine Automotive News, l’année 2022 sera la dernière pour la plus grosse berline proposée chez Toyota.

Initialement, l’Avalon devait profiter d’un rafraîchissement de mi-parcours l’an prochain. Plutôt, le département d’approvisionnement de Toyota a envoyé une lettre aux fournisseurs afin de leur annoncer que la production du modèle allait cesser à l’usine Toyota du Kentucky. Automotive News a pu confirmer cette décision auprès d’un porte-parole de l’entreprise.

Rappelons que l’Avalon est apparue sur le marché pour 1995 comme remplaçante de la Cressida, une voiture à propulsion, dont la production avait pris fin en 1992. La voiture a connu une belle popularité, mais surtout auprès de personnes plus âgées. Sa conduite n’a jamais été inspirante, mais en matière de confort, elle a toujours livré la marchandise. La génération actuelle était bien plus intéressante à tous les chapitres, mais la voiture n’ayant simplement plus la cote, ça rendait les choses plus difficiles, voire impossibles pour l’Avalon.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : D.Boshouwers Toyota Avalon, coffre

Pour ceux qui se cherchent une berline discrète et luxueuse, et d’une terrible efficacité, il est encore temps d’en profiter. Une 4-portes équipée d’un V6 de 301 chevaux et de la traction intégrale, ça ne courra pas les rues dans quelques années.

La Camry saura prendre la relève pour ceux qui seront dévastés par l’annonce de la disparition de l’Avalon. Ou ils pourront toujours faire comme la majorité et se tourner vers les VUS, comme le futur Grand Highlander qui est dans les plans de Toyota. Voilà peut-être le successeur spirituel de l’Avalon.

Du reste, le segment des berlines pleine grandeur a pratiquement disparu. La Nissan Maxima, la Chrysler 300 et la Dodge Charger demeurent vivantes… pour l’instant.