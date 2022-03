L’Acura ILX ne survivra pas à l’arrivée de l’Integra

Il y a des nouvelles qui nous surprennent dans l’industrie automobile, mais d’autres qui ne nous étonnent pas du tout. Celle concernant le retrait du modèle ILX de la gamme Acura fait partie de cette deuxième catégorie.

En effet, on aurait vu mal le constructeur offrir deux voitures de format similaire alors que le segment en tant que tel est en sérieux recul depuis 10 ans. Chez Acura, on se défend bien de dire que l’Integra vient remplacer l’ILX, car on veut que la clientèle perçoive les choses différemment. Cependant, dans les faits, c’est ça qui se passe.

Contestant la marque sur la disparition du modèle ILX, le site Motor1 a obtenu la réponse suivante : « L’année modèle 2022 est la dernière année l’ILX, en prévision de l’arrivée de la nouvelle Integra. »

Tout est une question d’image. Celle d’Acura a besoin d’aide, ce qui fait que tout est permis pour tenter de la revitaliser. Et l’on espère bien sûr que le nom Integra aura un effet quelconque sur les ventes, car avec L’ILX, il n’y avait rien pour écrire à sa mère. En 2021, seulement 13 900 modèles étaient écoulés aux États-Unis. Chez nous, en 2020, moins de 1000 trouvaient preneurs d’un océan à l’autre.

Du reste, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre sur l’Integra qui doit bientôt débuter sur le marché. On sait qu’un moteur 4-cylindres turbo de 1,5 litre sera à l’animation, le même qui sert la Civic Si. Le prix sera d’environ 35 000 $ et une boîte manuelle sera servie avec cette voiture. On peut bien sûr espérer une variante plus performante plus tard, peut-être une avec le moteur de la Civic Type R.

Tout ça est à voir. Ce qui ne se verra plus, c’est une berline ILX. Bonsoir, elle est partie !

