On fait souvent état de palmarès nommant les meilleurs véhicules par catégorie, les produits qui montrent la meilleure qualité initiale, ou encore des modèles qui satisfont le plus leurs nouveaux propriétaires.

Or, le genre de classement inverse existe. Voici une liste où les constructeurs n’aiment pas se retrouver, celle qui indique le plus important degré d’insatisfaction des acheteurs vis-à-vis un véhicule donné. Celle-ci nous vient du magazine Consumer Reports. Le thème retenu cette fois-ci : les 10 pires en matière de satisfaction de la clientèle. Concrètement, les dix véhicules qui figurent sur cette liste ont laissé les propriétaires sur leur faim.

Et au sommet de la liste, surprise, un produit Toyota. On retrouve généralement ces derniers dans les plus hautes sphères des palmarès, et pour les bonnes raisons, mais pas cette fois-ci.

Le modèle en question ? Le VUS C-HR.

Photo : D.Boshouwers Toyota C-HR, trois quarts arrière

Selon Consumer Reports, les résultats de cette analyse sont basés sur des reçues à propos d’un peu plus de 300 000 véhicules. Une foule de paramètres sont analysés. La faible satisfaction de la clientèle n’est donc pas l’affaire d’un seul élément, comme une mauvaise fiabilité, par exemple. On devine que ce n’est pas le cas pour le C-HR. En fait, c’est plutôt un ensemble de choses qui déplaisent aux propriétaires, si bien que le véhicule obtient une mauvaise note lorsqu’on leur demande s’ils sont heureux de leur achat.

Le remords de l’acheteur peut également jouer un rôle. Ce dernier est souvent attribuable à des facteurs autres, cependant, que ce soit une mauvaise fiabilité, une faible puissance du moteur, des problèmes avec le système multimédia, etc.

Quelle que soit la raison, voici la liste des véhicules les moins satisfaisants selon les données de l’enquête. À une exception près (la Kia Forte), tous les modèles proviennent de marques américaines et japonaises. Seules deux compagnies, Jeep et Infiniti, ont plus d’un produit sur la liste. Le pointage obtenu est le pourcentage d’acheteurs qui déclarent qu’ils achèteraient le même véhicule si tout était à refaire.

1 — Toyota C-HR 29 %

2 — Ford EcoSport 30 %

3 — Chevrolet Trax 37 %

4 — Infiniti Q50 40 %

5 — Nissan Qashqai 42 %

6 — Infiniti QX50 46 %

7 — Jeep Compass 46 %

8 — Jeep Renegade 46 %

9 — Cadillac XT4 46 %

10 — Kia Forte 47 %

Photo : D.Boshouwers Infiniti Q50

Photo : D.Boshouwers Cadillac XT4