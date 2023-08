La Toyota Camry 2024 fait son entrée sur le marché avec une gamme inchangée … sauf au niveau du prix alors que celui du modèle de base augmente d’un petit 800 $. Également, les éditions Nightshade introduites l’an dernier ne sont pas de retour. Voici un aperçu du modèle.

Toyota Camry Hybrid XSE 2024, avant Photo : Toyota

Les moteurs de la Toyota Camry 2024

Au niveau motorisation, la Toyota Camry 2024 offre une variété de groupes propulseurs, dont au départ un moteur 2,5 litres à 4 cylindres en ligne avec transmission automatique à huit rapports. La puissance offerte par les versions à deux roues motrices s’élève à 203 chevaux et 184 lb-pi de couple ; dans les versions 4RM, on parle de 202 chevaux et 182 lb-pi de couple dans le modèle SE, et 205 chevaux et 185 lb-pi de couple dans le modèle XSE.

Sinon, les variantes hybrides reçoivent un système hybride électrique (non rechargeable), offrant une puissance de 208 chevaux.

Une version TRD (à traction) propulsée par un V6 de 3,5 litres de 301 chevaux et 267 lb-pi de couple vise ceux et celles qui recherchent un peu plus de performance.

Toyota Camry TRD 2024, profil Photo : Toyota

Cotes de consommation de la Toyota Camry 2024

Camry 2024 à traction : 7,4 litres / 100 km combiné

Camry SE 2024 à traction intégrale : 8,2 litres / 100 km combiné

Camry XSE 2024 à traction intégrale : 8,4 litres / 100 km combiné

Camry hybride LE 2024 : 4,9 litres / 100 km combiné

Camry hybride XLE, SE, XSE 2024 : 5,2 litres / 100 km combiné

Camry TRD 2024 : 9,4 litres / 100 km combiné

Technologie avancée dans la Toyota Camry 2024

Les systèmes audio compatibles avec Apple CarPlay et Android Auto offrent une connectivité facile, tandis que les Services Connectés par Toyota assurent une expérience de conduite connectée et sécurisée. Les fonctionnalités de sécurité avancées, telles que la suite Toyota Safety Sense 2.5, ajoutent une couche de protection supplémentaire.

Toyota Camry XLE V6 2024 Photo : Toyota

Toyota Camry 2024 : prix et détails

1. Gamme à traction

Camry SE 2024 : à partir de 30 990 $

Équipements clés : écran multimédia tactile de 7 po, compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, roues sport de 17 po en alliage, sièges chauffants, système d'accueil sans clé.

Camry SE 2024 avec groupe Amélioré : à partir de 33 630 $

Équipements clés : écran multimédia tactile de 9 po, Services Connectés par Toyota version Audio Plus, roues sport de 18 po en alliage, toit ouvrant assisté, système Smart Key, moniteur d'angles morts.

Toyota Camry XSE AWD 2024 Photo : Toyota

2. Gamme à traction Intégrale

Camry SE AWD 2024 : à partir de 32 790 $

Équipements clés : traction intégrale, frein de stationnement électrique, écran multimédia de 7 po.

Camry SE AWD 2024 avec groupe Amélioré : à partir de 35 430 $

Équipements clés : traction intégrale, frein de stationnement électrique, écran multimédia de 7 po, diverses améliorations du groupe Amélioré.

Camry XSE AWD 2024 : à partir de 38 790 $

Équipements clés : traction intégrale, roues sport de 19 po en alliage, sellerie en cuir, toit ouvrant panoramique.

Toyota Camry Hybrid XSE 2024 Photo : Toyota

3. Gamme hybride

Camry hybride LE 2024 : à partir de 32 690 $

Équipements clés : écran multimédia tactile de 7 po, compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, roues de 17 po en alliage, sièges chauffants.

Camry hybride XLE : à partir de 41 490 $

Équipements clés : système audio JBL avec écran multimédia tactile de 9 po, Services Connectés par Toyota version Premium Audio, roues de 18 po en alliage, sellerie en cuir, éclairage d'ambiance.

Camry hybride SE : à partir de 35 930 $

Équipements clés : même équipement que la version LE, avec des touches sportives.

Camry hybride XSE : à partir de 39 290 $

Équipements clés : roues sport de 19 po en alliage, phares et feux arrière à DEL haut de gamme, sellerie en cuir, éclairage d'ambiance.

Toyota Camry TRD 2024, trois quarts avant Photo : Toyota

4. Gamme performante

Camry TRD : à partir de 38 300 $

Équipements clés : suspension haute performance, roues TRD de 19 po, échappement TRD, sellerie TRD en SofTex, équipements TRD exclusifs.

Les prix n’incluent pas les frais de transport et de préparation.

La Toyota Camry 2024 est en vente chez les concessionnaires au Canada dès maintenant.