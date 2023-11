Toyota Crown 2024 : prix et détails pour le Canada

Berline qui s’est joint l’an dernier à la gamme de Toyota au Canada, la Toyota Crown est de retour en 2024 relativement inchangé. Elle se décline toujours en deux versions ; Limited et Platinum hybride.

On parle de berline, mais il est certain que la silhouette de la Crown est celle d’un modèle surélevé. On ne peut blâmer ceux qui insistent pour dire qu’il s’agit d’un VUS. Mais bon, ce n’est qu’un détail.

Les grandes roues ajoutent à l’aspect robuste de la voiture tout en préservant son allure premium.

Toyota Crown 2023/24, avant Photo : D.Boshouwers

La Toyota Crown 2024 : quoi de neuf

En 2024, l’ajout du logo « Beyond Zero » sur la carrosserie signale son orientation vers une technologie de motorisation électrifiée.

Les modèles reçoivent des finitions intérieures améliorées avec des surpiqûres blanches contrastantes pour les habitacles noirs. Des accents gris foncé métallisés ornent aussi divers éléments.

Pour 2024, la Crown Limited inclut des équipements de série tels que des roues en alliage de 19 pouces, un système de clé intelligente Toyota pour les quatre portes et des essuie-glaces activés par la pluie.

Toyota Crown 2023/24, trosi quarts arrière Photo : D.Boshouwers

Les mécaniques de la Toyota Crown 2024

La Crown est propulsée par deux groupes propulseurs hybrides. Le modèle Limited dispose d’un moteur 4-cylindres à essence de 2,5 litres et de deux unités électriques, qui ensemble délivrent une puissance de 236 chevaux. Le modèle Platinum bénéficie d’une version plus performante avec un système hybride développant 340 chevaux grâce à un moteur 4-cylindres turbo de 2,4 litres, associé à des moteurs électriques.

Voici un aperçu des versions proposées avec leurs équipements clés et leurs prix :

Toyota Crown 2023/24, rouge (et noir) Photo : D.Boshouwers

Toyota Crown Limited 2024 (PDSF 51 990 $) : le modèle de base offre la traction intégrale sur demande, optimisant la conduite selon les conditions, avec une consommation de carburant estimée à 5,7 litres/100 km en conduite combinée ville/route. On retrouve également :

- Le système multimédia Toyota avec écran tactile de 12,3 pouces

- La compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto

- Un système audio JBL avec 11 haut-parleurs

- Des roues en alliage de 19 pouces

- Un système de clé intelligente sur les quatre portes

- Des essuie-glaces activés par la pluie.

L’ensemble de fonctions de sécurité active de la suite Toyota Safety Sense 3.0, incluant des avancées comme le système intuitif d’aide au stationnement et une caméra de recul, est aussi de la partie.

Les couleurs offertes avec la variante Limited incluent le Blanc oxygène, le Gris magnétique métallisé, et le Rouge supersonique, avec des options intérieures variées.

Toyota Crown Platinum 2024 (PDSF 61 690 $) : Cette version, qui offre une consommation estimée à 7,8 litres / 100 km combinée ville/route, est équipée :

- De la traction intégrale permanente

- D'une boîte de vitesses automatique à 6 rapports

- De la suspension variable adaptative de Toyota

- De roues en alliage de 21 pouces

- D’un système de stationnement avancé

- D’un moniteur à vue panoramique

La version Platinum ajoute des options bicolores exclusives pour un style plus personnalisé.

La Toyota Crown 2024 est en vente maintenant chez les concessionnaires Toyota partout au Canada.