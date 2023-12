Concept FT-Se : Toyota fournit plus de détails

Au plus récent Salon de l’auto de Tokyo, Toyota en a profité pour dévoiler le concept FT-Se. Ce dernier représente la vision du constructeur en ce qui a trait à une sportive électrique. L’étude préfigurerait un modèle de production. Aujourd’hui, la compagnie a fourni plus de détails à son propos.

Quant à l’appellation du véhicule, elle signifie tout simplement « Future Toyota Sports electric ».

La sportive propose deux places, elle qui ne s’allonge que sur 172 pouces, ce qui est à peine 4 pouces de plus que le coupé GR86 que l’on retrouve actuellement au sein de la gamme. Elle est haute de seulement 48 pouces, 3 de moins que la GR86. Pour ce qui est de largeur, elle est de 74,6 pouces, près de 5 pouces de plus que la GR86. Ça nous donne une bonne idée de ses proportions.

Dévoilement du concept Toyota FT-Se Photo : Toyota

Toyota n’a malheureusement pas partagé de détails sur le groupe motopropulseur, si ce n’est que le concept utilise des batteries de nouvelle génération. La compagnie a seulement indiqué que ces dernières offraient une plus grande densité dans une enveloppe plus petite, ce qui a permis de réduire le poids du modèle par rapport à celui de véhicules électriques actuels. Des composants tels que le système d’entraînement électrique, la transmission et le climatiseur ont également vu leur taille et leur poids être réduits.

L'intérieur du concept Toyota FT-Se Photo : Toyota

À l’intérieur, on peut voir que le tableau de bord est encastré dans le design et que ses éléments reposent un peu plus bas que la moyenne, ce qui va assurer une meilleure visibilité. On peut aussi voir un volant de type « yoke », comme il est possible de retrouver chez Tesla. Souhaitons quelque chose de traditionnel si le modèle passe à la production ; ce type de volant n’apporte rien en matière de sécurité. On note aussi la présence d’autres écrans ; un à la console centrale et un troisième à la gauche du conducteur. Ce dernier pourrait bien être celui d’un téléphone cellulaire.

Et qu’en est-il de la production possible de ce modèle ? La compagnie ne s’est bien sûr pas avancé sur la chose, mais le président du conseil d’administration et ancien grand patron de la marque, Akio Toyoda, a déclaré plus tôt cette année qu’il était personnellement impliqué dans le développement d’une sportive électrique pour Toyota. Il a confirmé qu’elle serait équipée d’une boîte manuelle (avec pédale d’embrayage) qui s’appuie sur le contrôle logiciel du système d’entraînement électrique pour simuler la sensation des changements de vitesse et générer les sons correspondants du moteur. Il avait aussi précisé que la production n’avait pas encore été approuvée.

Le nouveau concept FT-Se de Toyota Photo : Toyota

La Toyota FT-Se, arrière Photo : Toyota

Concernant ce type de boîte manuelle pour véhicules électriques, j’ai eu l’occasion de discuter avec certains qui ont pu en faire l’essai et le résultat serait plutôt étonnant. Il serait possible de « caler » le moteur avec un mauvais jeu de pied et le véhicule qui en est équipé pourrait même donner des à-coups si ledit jeu de pied n’est pas à point.

Voilà quelque chose que nous avons hâte d’essayer, si ça atteint un jour la production.