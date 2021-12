Toyota produira une Prius de cinquième génération

Il n'est pas sans ironie que Toyota ait été récemment montré du doigt pour avoir tardé à devenir une entreprise citoyenne plus soucieuse de l'environnement. Après tout, le constructeur japonais a été un pionnier de l’électrification de l’automobile avec ses véhicules hybrides à la fin des années 1990, notamment la Prius, une drôle de bête esthétiquement, mais une voiture appréciée pour sa fiabilité et sa faible consommation d’essence. Le modèle en est maintenant à sa quatrième génération.

Lorsque d'autres constructeurs automobiles se sont aventurés dans le domaine des véhicules hybrides, la Prius a perdu l'avantage de l'unicité, évidemment. Même au sein de la gamme Toyota, d'autres modèles hybrides ont été introduits pour donner plus de choix aux acheteurs.

On pourrait donc en conclure qu'un modèle vieillissant et confronté à une concurrence plus jeune et plus moderne pourrait être un candidat bon pour la retraite. Mais, ce n'est pas le cas. Toyota a confirmé qu'elle produira une cinquième génération du modèle, et elle pourrait arriver dès l'année prochaine (en tant que modèle 2023).

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : D.Boshouwers Toyota Prius Prime 2022, profil

Selon Toyota, une Prius de nouvelle génération – comme le tout premier modèle en fait – serait une bonne hôte pour une nouvelle technologie de groupe motopropulseur hybride. Bien que cela ne soit pas confirmé, la prochaine édition pourrait comporter un composant de moteur à combustion qui brûle... de l'hydrogène. C'est un système sur lequel le constructeur travaille depuis quelques années déjà.

Cette technologie est différente de celle qui alimente les véhicules à pile à hydrogène actuels, comme le modèle Mirai de Toyota. Ce système utilise l'hydrogène pour générer de l'électricité qui alimente les moteurs. Mais, dans le nouveau système que Toyota peaufine actuellement, un moteur à combustion brûle réellement de l'hydrogène, à la manière de l'essence, et les émissions sont très faibles.

Quelle que soit la forme que prendra finalement la prochaine Prius, les amateurs du modèle se réjouissent certainement de la décision de Toyota de rester fidèle à son modèle hybride le plus reconnu sur le globe, ne serait-ce que pour au moins un autre tour de piste.