Toyota dévoile le bZ4X, son premier VUS électrique

On l’attend depuis un certain temps et voilà qu’il a enfin été dûment présenté par son créateur ; Toyota dévoile aujourd’hui son premier VUS tout électrique, le bZ4X. Notez que ce dernier n’est pas officiellement montré par Toyota dans le cadre du Salon de l’auto de Los Angeles.

Ironiquement, Subaru présente aujourd’hui même le cousin du bZ4X, le Solterra, dans la ville des anges. Rappelons que les modèles ont été développés en collaboration par les deux firmes.

Maintenant, qu’avons-nous appris à propos de ce VUS qui va nous arriver en milieu d’année l’an prochain ? Beaucoup de choses, surtout techniques. Nous allons garder plusieurs de ces éléments pour le moment où nous ferons l’essai du modèle, surtout que nous pourrons alors faire la corrélation entre ce qu’on nous annonce sur papier et ce qui se passe sur la route. Nous toucherons brièvement à certaines de ces caractéristiques ici, cependant, sans entrer dans les détails.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Toyota Toyota bZ4X, profil

Le style

On avait déjà eu un aperçu du bZ4X avec le concept du même nom, donc la surprise n’a pas été forte lors du dévoilement. Cependant, les images nous permettent d’avoir une meilleure idée de ce qui nous attend. Ce qui frappe, c’est cette signature Toyota, bien présente. On a l’impression d’être en face de la prochaine génération du RAV4.

Bien sûr, on voit que l’aérodynamisme a fait l’objet d’une attention particulière alors que les ouvertures sont gardées au minimum à l’avant et que le profil du modèle est très effilé. La calandre, quant à elle, cache mal quel genre de groupe motopropulseur sert le véhicule.

Certains aimeront, d’autres moins. Ça a le mérite d’être reconnaissable et somme toute réussi. Et c’est très semblable au concept que l’on avait vu, à quelques exceptions près, comme les roues.

Photo : Toyota Toyota bZ4X, avant

Les capacités

Ironiquement, le communiqué de presse de Toyota ne fait pas état de ce qui se dissimule sous la robe du véhicule comme moteur électrique. La seule capacité annoncée a trait à l’autonomie qui est estimée à quelque 400 kilomètres pour la version XLE (à traction). On sait que le modèle profite de la nouvelle architecture e-TNGA, dédiée à la chose électrique. La batterie au lithium-ion sera disposée sous le plancher et va bénéficier d’une structure qui va rigidifier l’ensemble. Toyota promet une tenue de route solide et un centre de gravité qui va autoriser une conduite sportive et rassurante.

Toyota promet aussi une autre chose, cette fois en matière de capacité motrice. En fait, un nouveau système de traction intégrale comprenant les réglages XMode et Grip-Control est annoncé. On mentionne des compétences pour la conduite légère hors des sentiers battus. Il ne faut pas oublier qu’il y a assurément du Subaru là-dessous.

La compagnie explique également avoir travaillé des éléments afin que l’hiver, ce qui gruge de l’énergie chez nous soit moins… énergivore. Un système de pompes à chaleur pour la climatisation, un chauffage radiant pour les pieds et les jambes à l’avant, de même que des systèmes nouveaux pour les sièges et le volant chauffants sont au nombre des trucs mentionnés.

Photo : Toyota Toyota bZ4X, intérieur

À bord

À l’intérieur, là, on a vraiment une présentation qui détonne par rapport à ce que l’on connaît chez les produits de la marque. Les photos parlent d’elles-mêmes, mais portez votre attention au bloc d’instruments qui s’affiche à l’intérieur d’un nouveau design qui est décalé par rapport au conducteur. Il en résulte une sensation d’espace accru. Puis, à la console centrale, l’écran disposé à la verticale s’impose comme le centre nerveux du véhicule. Aussi, en raison de la structure du véhicule, les occupants de la deuxième rangée vont profiter de plus d’espace à la hauteur des jambes, résultat de la présence d’u plancher plat.

Sur le plan technologique, ce véhicule va aussi repousser les limites chez Toyota, entre autres avec des mises à jour en ligne. Le système de navigation va notamment jouir d’informations en provenance du nuage pour nous aider à éviter les bouchons de circulation. Quant à la sécurité, le modèle sera le premier de la compagnie à recevoir la suite Toyota Safety Sense 3.0.

Photo : Toyota Toyota bZ4X, sièges de première rangée

Photo : Toyota Toyota bZ4X, sièges de deuxième rangée

Le bZ4X (bZ représente l’approche Beyond Zero de Toyota) s’inscrit au cœur de la stratégie du constructeur japonais qui vise à ce qu’en 2025, 70 véhicules électrifiés de la marque soient sur les routes à travers la planète. Du lot, 15 d’entre eux seront uniquement électriques et 7 porteront les lettres bZ.

Avec ce véhicule, la gamme actuelle de Toyota chez nous va se composer de pratiquement 40 % de modèles partiellement ou totalement électrifiés.

Photo : Toyota Toyota bZ4X, trois quarts arrière

Photo : Toyota Toyota bZ4X, arrière