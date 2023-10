La Toyota Corolla 2024 : on commence le bal à 23 500 $

La Toyota Corolla, berline compacte de renom, présente pour 2024 des améliorations axées sur la connectivité multimédia et le choix de modèles pour les consommateurs canadiens. Notamment, Toyota a étendu son système de connectivité multimédia à plusieurs versions, y compris les propositions L, LE et LE avec groupe Amélioré.

Au niveau design, pas de changements pour 2024. Une fois de plus, les modèles de la série L arborent un style classique, tandis que ceux de la série S se voient plus sportifs avec des éléments tels que des roues plus grandes et un échappement à deux embouts.

La famille de motorisations de la Corolla comprend deux options. Les modèles à essence sont équipés d’un 4-cylindres de 2,0 litres associé à la transmission CVT Direct Shift, offrant une puissance de 169 chevaux et un couple de 151 lb-pi, toujours envoyée aux roues avant.

Fiche technique de la Toyota Corolla XSE 2024

Fiche technique de la Toyota Corolla hybride XSE 2024

Toyota Corolla Hybride 2023/24 Photo : Toyota

La Corolla hybride

Les modèles hybrides de la Corolla utilisent un 4-cylindres de 1,8 litre, une transmission à variation continue (CVT), un moteur-générateur électrique et une batterie lithium-ion. Cette configuration produit 138 chevaux et offre une excellente efficacité énergétique, avec une consommation combinée ville/route de 4,4 litres/100 km.

De plus, la Corolla hybride est la seule de sa catégorie à proposer l’option de la traction intégrale.

Toutes les Corolla sont équipées de la suite de sécurité Toyota Safety Sense 3.0, de 10 coussins gonflables et d’un système antivol avec immobilisateur de moteur.

Les Canadiens ont le choix parmi 10 combinaisons de modèles et de versions pour leur Corolla, des modèles de base aux variantes haut de gamme.

Toyota Corolla XSE 2023/24 blanche Photo : Toyota

Voici les principaux modèles et leurs caractéristiques (Veuillez noter que les prix estimés du véhicule peuvent varier en fonction des options et des frais supplémentaires) :

Toyota Corolla L 2024 (PDSF : 23 050 $) - Cette version de base offre un ensemble de caractéristiques essentielles pour une conduite confortable, y compris un système multimédia Toyota avec écran tactile de huit pouces.

Toyota Corolla LE 2024 (PDSF : 24 050 $) – Ce modèle ajoute des fonctionnalités telles que des sièges avant chauffants, un système automatique de contrôle de la température et des roues en acier de 16 pouces.

Toyota Corolla LE avec groupe Amélioré 2024 (PDSF : 26 240 $) - Cette version améliorée de la livrée LE comprend des roues en alliage de 16 pouces, le système Smart Key de Toyota avec démarrage à bouton-poussoir, un volant chauffant en cuir, un toit ouvrant à commande assistée et un chargeur sans fil pour téléphones compatibles.

Toyota Corolla SE 2024 (PDSF : 25 650 $) - La Corolla SE est conçue pour une conduite plus sportive, avec une suspension arrière indépendante aux réglages plus sportifs, ainsi qu’un volant gainé de cuir avec palettes de changement de vitesse.

Toyota Corolla SE avec groupe Amélioré 2024 (PDSF : 28 400 $) - Cette version améliorée de la variante SE comprend des roues en alliage de 18 pouces au fini gris foncé, un volant chauffant, un toit ouvrant à commande assistée et un chargeur sans fil pour téléphones compatibles.

Toyota Corolla XSE 2024 (PDSF : 30 750 $) - La Corolla XSE est la version haut de gamme, dotée d’un groupe d’instruments à affichage numérique sur écran de sept pouces, d’une chaîne audio JBL à neuf haut-parleurs, de sièges recouverts du tissu SofTex, d’un siège du conducteur à huit réglages électriques et de sièges arrière chauffants.

Écran multimédia dans le Toyota Corolla Hybride 2023/24 Photo : Toyota

Les modèles Corolla hybride

Toyota Corolla hybride LE 2024 (PDSF : 26 590 $) - La Corolla hybride LE combine une efficacité énergétique exceptionnelle avec des équipements comme le système multimédia de Toyota sur écran tactile de huit pouces, des sièges avant chauffants, et un système de dégivrage des essuie-glaces.

Toyota Corolla hybride LE AWD 2024 (PDSF : 28 090 $) - Cette version ajoute le système de traction intégrale de Toyota.

Toyota Corolla hybride SE AWD 2024 (PDSF : 30 250 $) - La Corolla hybride SE AWD combine les avantages de la traction intégrale avec des caractéristiques telles que des roues en alliage de 18 pouces, un moniteur pour les angles morts avec alerte de circulation transversale arrière, et un toit ouvrant.

Toyota Corolla hybride XSE AWD 2024 (PDSF : 34 650 $) - La version haut de gamme de la Corolla hybride offre un confort et des caractéristiques rehaussées, notamment un groupe d’instruments à affichage numérique sur écran de sept pouces, une chaîne audio JBL, et des sièges chauffants en tissu SofTex.

La Toyota Corolla 2024 est désormais disponible chez les concessionnaires Toyota au Canada.