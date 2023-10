Toyota Prius 2024 : prix et détails pour le Canada

La Toyota Prius 2024, symbole emblématique de l’hybridité, est de retour sur le marché canadien avec une gamme de fonctionnalités et de technologies améliorées. Cette année, la Prius est offerte en deux versions distinctes : Prius XLE AWD et Prius Limited AWD.

À voir aussi : La Toyota Prius Prime 2024 ; pas de changements, sauf au niveau du prix

La Prius 2024 est offerte à partir de 37 150 $.

La Toyota Prius 2023/24, avant Photo : Toyota

Performance

Sous le capot, la Prius 2024 est équipée d’un groupe propulseur hybride de cinquième génération, comprenant un moteur 4-cylindres de 2,0 litres à cycle Atkinson, un système moteur-générateur électrique et une transmission à variation continue (CVT) à commande électronique ; la puissance totale s’élève à 196 chevaux. De plus, la traction intégrale est désormais de série avec tous les modèles, améliorant la stabilité et la conduite sous diverses conditions météorologiques.

Le point fort de la Prius AWD reste sa consommation impressionnante de 4,8 litres/100 km en cycle combiné ville/route.

L'intérieur de Toyota Prius 2023/24 Photo : Toyota

Technologie et sécurité

Chaque version de la Toyota Prius 2024 est équipée du système multimédia Toyota, qui intègre sans fil les applications Apple CarPlay et Android Auto. L’interface Toyota améliorée offre une interaction fluide entre le conducteur et le véhicule grâce à la vue, au toucher et à la voix.

La suite de sécurité Toyota Safety Sense 3.0 est présente, elle qui comprend des fonctionnalités avancées telles que le Système de sécurité Star de Toyota, une caméra de recul, huit coussins gonflables, un moniteur pour les angles morts avec aide à la sortie sécuritaire, et un système antivol avec immobilisateur de moteur.

Toyota Prius 2023/24 bleu Photo : Toyota

La Toyota Prius 2024 : versions et prix

La gamme de la Toyota Prius 2024 se divise en deux versions distinctes, chacune offrant un ensemble unique de fonctionnalités :

Prius XLE AWD 2024 (PDSF : 37 150 $) – Ce modèle comprend :

Le système multimédia Toyota ;

La compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil ;

Des sièges recouverts du tissu SofTex ;

Des sièges avant chauffants ;

Le système Smart Key de Toyota avec démarrage à bouton-poussoir.

Prius Limited AWD 2024 (PDSF : 43 250 $) – À la XLE AWD, cette variante ajoute :

Un système audio JBL haut de gamme ;

Un toit en verre ;

Un hayon assisté ;

Des sièges avant chauffants et ventilés ;

Des sièges arrière chauffants ;

Une clé numérique ;

Un chargeur sans fil pour téléphones compatibles ;

Un moniteur à vue panoramique et système de stationnement avancé.

La Toyota Prius 2024 est désormais disponible chez les concessionnaires Toyota à travers le Canada.