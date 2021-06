C’était un secret de polichinelle, mais c’est maintenant plus qu’officiel ; Toyota va proposer, dès cet automne, le Corolla Cross chez nous. La confirmation a eu lieu plus tôt ce matin alors que la firme japonaise tient un événement au Texas (en ligne en ce qui nous concerne) où elle présente quatre produits, nouveaux ou retouchés, pour 2022.

Concernant le Corolla Cross, voici l’essentiel de ce qui est à savoir sur ce nouveau produit qui promet de faire un tabac.

Le Corolla Cross va se positionner sous le RAV4 dans la gamme. Il devient en fait le deuxième VUS sous-compact du groupe avec le C-HR. Contrairement à ce dernier, il va proposer la traction intégrale, et ce, à compter de la deuxième variante du modèle qui se décline de trois façons : L, LE et XLE.

Quant à la structure, il s’agit d’une version légèrement retravaillée de la plateforme de la Corolla que l’on connaît bien, la TNGA-C. Sous le capot, on va retrouver le moteur de la version sportive de la Corolla, soit le 4-cylindres de 2 litres offrant 169 chevaux. Toyota n’a pas fait mention du couple pour le Corolla Cross, mais il est de 151 livres-pieds avec la voiture.

La traction intégrale sera, au besoin, capable d’envoyer 50 % du couple vers l’arrière. Cela permet de conserver la consommation combinée à un niveau raisonnable ; Toyota l’annonce à 7,4 litres aux 100 kilomètres avec le modèle à traction, 7,8 litres avec ceux à rouage intégral.

La belle surprise, c’est la capacité de remorquage, chiffrée à 1500 livres.

Photo : Toyota Toyota Corolla Cross 2022, profil

Esthétiquement, on a déjà vu le modèle qui ne fera pas de vague à ce chapitre. On dirait, au premier coup d’œil, un RAV4 passé à la sécheuse ; la formule va plaire.

Quant à l’équipement, il est intéressant de noter que dès l’offre initiale, Toyota Canada s’est assurée de ne pas faire un faux pas en offrant d’office les sièges chauffants, un écran de sept pouces pour le système multimédia, les applications Apple CarPlay, Android Auto et Amazon Alexa, des phares et des feux à DEL, ainsi que la suite de sécurité Toyota Safety Sense 2.0.

Et dès le modèle LE, le volant devient chauffant. En somme, on s’assure d’offrir un bon rapport qualité/équipement/prix. Cela dit, nous sommes en attente de ces derniers ; nous allons donc y aller de prudence, mais généralement, on n’est pas perdant avec la valeur des produits Toyota.

Photo : Toyota Toyota Corolla Cross 2022, intérieur

Autre détail intéressant, des rails de toit avec barres transversales seront livrables, tout comme une monte pour accrocher les vélos à l’arrière. Avec la traction intégrale, il est clair qu’on s’attaque ici à l’acheteur de Subaru Crosstrek et autres produits du genre. Le style baroudeur du modèle promet de plaire.

En terminant, mentionnons que Toyota prévoit que les ventes du Corolla Cross vont devancer celles du C-HR assez rapidement. Ça, on aurait pu leur dire. La recette est bonne, le format plaît, la traction intégrale est présente (surtout) et le nom Corolla est vendeur, un élément sur lequel le constructeur mise beaucoup.

Nous aurons l’occasion de nous reparler de ce véhicule lorsqu’il nous sera présenté et si tout va bien, nous aurons l’opportunité d’en faire l’essai cet automne lors d’un véritable lancement médiatique.

D’ici là, nous vous reviendrons assurément avec les prix et d’autres détails lorsqu’ils nous seront fournis.