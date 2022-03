Photo : D.Boshouwers Toyota Corolla Cross 2022, trois quarts avant

Auto123 met à l’essai le Toyota Corolla Cross 2022.

L'idée est tellement sensée qu'on se demande pourquoi Toyota a mis tant de temps à la développer : pourquoi ne pas créer une version multisegment de l’increvable Corolla, maintenant que les berlines ont cédé tellement de terrain aux VUS. En effet, le nouveau Corolla Cross répond largement à ce que les gens attendaient d'un véhicule portant le nom de Corolla sur le hayon. Mais est-ce qu'il en fait assez pour détourner l'attention des consommateurs des nombreux autres modèles très modernes qui peuplent désormais le segment des petits VUS ?

Pour être clair, le Corolla Cross est en fait assez distinct de ses consœurs berlines. Certes, les modèles partagent la même plateforme, mais il y a plus de différences ici que, disons, entre l'Impreza et le Crosstrek de Subaru. D'une part, l'extérieur est tout à fait unique. En même temps, ceux qui connaissent bien l'intérieur de la Corolla trouveront un environnement assez familier lorsqu'ils se glisseront dans la version Cross.

Mais en réalité, rien de tout cela n'a beaucoup d'importance. Il est certain que l'idée de Toyota avec un modèle comme celui-ci est de garder dans le giron de la Corolla ceux qui abandonnent le format de la voiture et qui cherchent maintenant un véhicule en format utilitaire. Mais pour que cela fonctionne, Toyota doit proposer un produit capable de rivaliser avec ses concurrents dans ce segment.

On ne peut pas dire que le nouveau Corolla Cross déçoit, loin de là – avec une exception. Nous y reviendrons.

Le multisegment a l'air assez sympathique quand on s'en approche, même s'il ne fera pas vraiment battre les cœurs. Les proportions sont parfaites et tout est de bon goût, de la calandre aux proportions raisonnables aux phares élégants, en passant par la ligne de toit légèrement inclinée qui parvient à ne pas trop réduire la garde au toit des sièges arrière. Tout autour de la partie inférieure se trouvent des éléments en plastique destinés à durcir un peu l'apparence. Grosso modo, ce Corolla Cross joue bien le rôle du nouveau petit frère du RAV4. S’il ne déborde peut-être pas de personnalité, il est beau et très bien conçu.

L'entrée est évidemment plus horizontale que dans la Corolla berline ou à hayon, dans laquelle il faut se laisser tomber légèrement vers le bas. Une fois à l'intérieur, on trouve un espace confortable, assez spacieux, avec un tableau de bord et une console centrale simples et épurés. Comme mentionné, ceux qui connaissent Toyota et plus particulièrement ses modèles compacts s'y retrouveront instantanément, et ce n'est pas une qualité à négliger. Tous les propriétaires de véhicules neufs n'ont pas envie de passer par une courbe d'apprentissage.

Comme on peut s'y attendre, l'intérieur offre plus d'espace et de polyvalence que la Corolla, même si la variante à hayon de cette dernière et les modèles Cross partagent le même empattement de 2 640 mm. Dans notre modèle d'essai XLE à traction intégrale, l'espace de chargement avec les sièges relevés est de 688 litres (contre 722 avec la configuration à traction avant) ; c'est plus que ce qu'offre le Nissan Qashqai (648 litres) et beaucoup plus que le Subaru Crosstrek (588 litres).

Le Corolla Cross est propulsé par un moteur 4-cylindres de 2,0 litres développant 169 chevaux, associé à une transmission à variation continue (CVT); notre modèle d'essai était équipé du système AWD qui propulse les quatre roues et peut transférer automatiquement jusqu'à 50 % de la puissance à l'arrière. Cette version est également dotée d'une suspension arrière indépendante au lieu du système semi-indépendant à poutre de torsion de la traction avant.

Ce groupe motopropulseur fait un bon travail en termes d'économie de carburant, la variante AWD offrant une cote combinée de 7,8 litres / 100 km. Sachez qu'il existe une version hybride en préparation, qui améliorera encore ce chiffre impressionnant ; elle devrait être prête plus tard cette année pour l'année-modèle 2023.

Là où le bat blesse!

Ce que ce groupe motopropulseur fait moins bien, c'est d'offrir une conduite dynamique. Le moteur 2.0-litres ne livre pas une tonne de puissance, mais il devrait être suffisant pour ce format de véhicule. Ce n’est pas le cas, et c’est dû à la lenteur de la CVT qui gère les chevaux. Les accélérations sont lentes et bruyantes, à tel point que vous ne trouverez satisfaction que si vous restez très, très zen avec votre pied droit.

Et cette faiblesse, malgré l'agilité du modèle sur la route, peut en faire hésiter certains, car il existe des rivaux dans le segment qui se comportent de manière bien plus énergique et offrent indéniablement plus de plaisir au volant, par exemple le Mazda CX-30, et il n'est pas le seul. Ce ne sera peut-être pas suffisant pour contrer la grande réputation de fiabilité et d'ingénierie solide que Toyota apporte avec elle dans ce nouveau segment, sans parler de l'attrait du nom Corolla. Mais ce n'est pas un argument de vente pour le Corolla Cross, c'est certain.

Le prix de départ du Corolla Cross 2022 est de 24 890 $ pour le modèle de base L, qui est d'ailleurs équipé de la suite de systèmes de sécurité Toyota Safety Sense. Viennent ensuite les versions LE, LE Premium et XLE. La transmission intégrale est une option de 1 400 $ sur les deux premières et est incluse de série sur les deux dernières.

Le mot de la fin

Le nouveau Corolla Cross représente dans l'ensemble une entrée très solide pour Toyota dans un segment qu'elle avait vraiment besoin de pénétrer. C'est un ajout digne de ce nom qui se glisse dans la gamme juste en dessous du modèle phare RAV4, et elle ne s'embarrasse pas de la comparaison avec ce dernier, sauf que le plus petit des deux n’offre pas du tout le même niveau de puissance sous le capot que le plus grand. Les nombreuses qualités des modèles et de l'ingénierie de Toyota sont ici pleinement exposées, mais aussi le manque d'excitation qui caractérise parfois la marque.

Pourtant, si Toyota parvient à corriger l'effet d'entonnoir de cette CVT, et peut-être à offrir une deuxième option de moteur pour ceux qui veulent un peu plus de punch, elle pourrait bien avoir un meneur de segment sur les bras dans les années à venir. Car le Corolla Cross est doté d'un design solide et offre une grande polyvalence, un intérieur spacieux et confortable et des économies de carburant décentes, et potentiellement excellentes (surtout avec l'arrivée de la version hybride).

On aime

La belle allure

L'espace passager et l'espace de chargement assez généreux

Une bonne économie de carburant

L'aspect pratique général

La familiarité pour les automobilistes de Toyota

Bonne adhérence et bonne tenue de route

On aime moins

Groupe motopropulseur anémique

CVT agaçante

La transmission intégrale n'est pas de série sur toute la gamme

Manque de dynamisme général

L'absence de chauffage des sièges arrière

