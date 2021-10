Le nouveau Toyota Corolla Cross offert à 24,890 $ au Canada

Le nouveau petit VUS Corolla Cross 2022 de Toyota aura un prix de départ d'un peu moins de 25 000 $, a annoncé hier la division canadienne de l'entreprise. Plus précisément, déverser un montant de 24 890 $ permettra aux acheteurs d'acquérir le modèle de base L de la Corolla Cross. Il y aura six versions en tout, avec un système à traction inclut par défaut, mais la transmission intégrale apparaîtra d'abord comme une option, puis comme équipement de série au fur et à mesure qu’on gravit les échelons.

Le Corolla Cross L 2022 d'entrée de gamme est donc un véhicule à traction, sauf si vous choisissez la traction intégrale en option, ce qui porte le PDSF à 26 290 $. La variante L est équipée de série d'un écran d'information couleur de 4,2 pouces et de sièges chauffants.

Le niveau suivant est le LE, dont le prix est de 27 090 $, ou 28 490 $ si la traction intégrale est cochée dans la liste des options. Avec cette finition, les acheteurs obtiennent des jantes en alliage de 17 pouces, un démarrage par bouton-poussoir, un volant en cuir chauffant, un écran multimédia de 8 pouces, un système de surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière et quelques autres fonctions.

Pour passer à la version LE Premium, il faut débourser au moins 30 590 $, et la traction intégrale est alors de série. Il y a pas mal de technologie et de caractéristiques supplémentaires à ce niveau, comme un toit ouvrant électrique, des rails de toit, la recharge sans fil pour les appareils intelligents et la suite de services connectés de Toyota.

Au sommet de la gamme se trouve la Corolla Cross XLE, dont le prix est de 33 990 $. Pour ce prix, vous bénéficiez de la traction intégrale, d’un système audio JLB haut de gamme avec 9 haut-parleurs, d’un écran plus grand de 7 pouces, d’un éclairage d’ambiance, d’une climatisation bi-zone et d’un siège conducteur à réglage électrique.

Toyota Corolla Cross 2022, profil

S’il s'agit d'un VUS sous-compact (plus grand que le C-HR, mais plus petit que le RAV4), le nouveau Corolla Cross repose néanmoins sur la même plateforme que la berline Corolla. Il est propulsé par un moteur 4 cylindres de 2,0 litres développant 169 chevaux, associé à une transmission CVT. La consommation de carburant est estimée à 7,3 litres aux 100 km (combiné) pour la configuration à traction, et à 7,8 litres aux 100 km pour la configuration à traction intégrale.

Contrairement à la Corolla, cependant, le Corolla Cross est équipé du système de transmission intégrale à contrôle dynamique du couple de Toyota, par lequel les roues avant font le travail par défaut, mais avec jusqu'à 50 % de la puissance allant aux roues arrière en cas de besoin.

Toutes les versions du modèle sont équipées de la suite de systèmes d'assistance à la conduite et de sécurité Toyota Safety Sense 2.0. Sept couleurs extérieures sont disponibles : Celestite, Sonic Silver, Jet Black, Barcelona Red Metallic, Cypress, Blue Crush Metallic et Wind Chill Pearl (coût supplémentaire).

Toyota indique que les concessionnaires commenceront à recevoir en inventaire le Corolla Cross 2022 dans le courant du mois d’octobre. Notez que Toyota a promis une version hybride, probablement disponible l'année prochaine dans la gamme de l'année-modèle 2023.

.. Modèle PDSF L avec TA 24 890 $ L avec TI 26 290 $ LE avec TA 27 090 $ LE avec TI 28 490 $ LE Premium avec TI 30 590 $ XLE avec TI 33 990 $