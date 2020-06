Une édition spéciale pour la Toyota Corolla Hatchback 2021

Toyota présente la Corolla Hatchback 2021 Special Edition.

La Toyota Corolla Hatchback a fait ses débuts il y a deux ans. Conséquemment, il ne fallait pas s’attendre à de grands changements cette année. Néanmoins, la firme japonaise réserve une petite surprise aux amateurs, soit la commercialisation d’une édition spéciale pour 2021.

Le modèle adopte une allure audacieuse et agressive avec un becquet avant, des jupes latérales et un pare-chocs arrière distinctif. Ce dernier élimine les faux tuyaux d’échappement chromés des versions régulières. Outre les ajouts au bas de caisse, tous peints en noir, cette édition spéciale reçoit un aileron arrière noir et des roues noires de 18 pouces.

Elle sera proposée un peu plus tard cette année et 200 unités seront réservées au marché canadien, toutes habillées d’une teinte nommée Rouge supersonique par Toyota.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Toyota Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021, profil

Cette Corolla n’est livrable qu’avec la configuration SE et avec une transmission à variation continue, ce qui va assurément mettre un frein aux passionnés de modèles plus sportifs. Il nous semble qu’avec ce genre de modèle, la boîte manuelle doit être offerte ; c’est même une évidence. Vous devrez donc vous contenter d’une version SE ou d’une variante XSE régulière si vous souhaitez associer le 4-cylindres de 2 litres et 168 chevaux à la boîte mécanique.

Améliorations pour 2021

Du reste, on a aussi droit à quelques mises à jour. Toutes les Corolla à hayon seront désormais équipées de série de coussins gonflables latéraux montés dans les sièges arrière. Aussi, à compter de la livrée SE, le modèle hérite du système d’alerte de circulation transversale arrière avec moniteur d’angles morts. Ces éléments s’ajoutent à la suite de sécurité Toyota Safety Sense 2.0 qui est standard sur tous les modèles.

Photo : Toyota Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021, trois quarts arrière

Autre nouveauté, il est désormais possible de profiter, sans frais, d’une option qui augmente le volume de chargement à l’arrière. En fait, c’est qu’on profite d’un plancher qui peut s’abaisser, ce qui ajoute 147 litres de volume, poussant le total à 651. Avec cette approche, on doit cependant dire adieu au pneu de secours qui est remplacé par une trousse de réparation.

Le communiqué émis par Toyota ne fait pas état de prix concernant cette variante. Ce dernier nous sera assurément communiqué peu de temps avant les débuts du modèle qui est prévu pour la fin de l’été.

Photo : Toyota Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021, écusson

Photo : Toyota Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021, hayon