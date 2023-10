La Toyota GR Corolla revient avec quelques mises à jour pour 2024. Surtout, cette sportive à hayon, déjà connue pour ses performances époustouflantes, propose désormais des améliorations à la hauteur du châssis et de l’aérodynamisme. On note également des améliorations pour l’édition limitée Circuit. Cette dernière devait être offerte en 2023 seulement, mais elle revient pour au moins une autre année.

Le PDSF de base de la GR Corolla 2024 est fixé à 46 490 $, soit 1000 $ de plus qu’en 2023.

La gamme GR Corolla 2024

La GR Corolla sera livrable en deux versions pour 2024 : la version base et l’Édition Circuit à production limitée. La première est affichée avec un PDSF de 46 490 $, la seconde à 56 590 $.

Pour la version de base de la GR Corolla, les autres changements se résument à de nouveaux étriers de freins peints en rouge.

La version GR Corolla Édition Circuit est un peu plus garnie. Parmi les nouveautés pour 2024, on note :

Des roues BBS forgées de 18 pouces ;

Une calandre peinte en noir ;

Des capteurs pour le stationnement avant et arrière ;

Une nouvelle couleur : Bleu flamme.

La nouvelle Toyota GR Corolla 2024 Photo : Toyota

Performances et technologies

La GR Corolla 2024 reste fidèle à son pedigree haute performance. Avec un 3-cylindres turbo de 1,6 litre qui délivre une puissance de pointe de 300 chevaux, cette voiture est tout sauf timide. Le système de traction intégrale GR-FOUR, spécialement développé pour elle, offre des niveaux exceptionnels de traction et de contrôle.

Châssis et conduits d’air

Les ingénieurs ont apporté des modifications significatives au châssis et aux conduits d’air pour augmenter la stabilité. Parmi les améliorations notables, mentionnons le changement des boulons de montage du boîtier de direction et de la suspension arrière.

Toyota GR Corolla 2024 de l'intérieur Photo : Toyota

Sécurité

La sécurité n’est pas en reste avec les caractéristiques de la suite Toyota Safety Sense 3.0, en plus d’un système antivol avec immobilisateur pour le moteur.

La Toyota GR Corolla 2024 est disponible dès maintenant chez les concessionnaires canadiens de la marque. L’Édition Circuit sera mise en vente au début de l’année prochaine.