Toyota GR Corolla : la version Circuit sera proposée en 2024

• Toyota va augmenter la production de sa GR Corolla et proposer la version Circuit en 2024.

• À l’origine, le modèle Circuit ne devait être au menu qu’en 2023.

• La demande pour la GR Corolla dépasse largement l’offre actuelle de l’entreprise.

La version GR de la Toyota Corolla nous a été présentée à l’automne. Au menu, trois versions ont été présentées. La régulière (Core), la variante Circuit, qui ne devait qu’être produite pour 2023, ainsi que l’édition Morizo à tirage très limité.

Dans le cas de cette dernière, en raison de ses différences mécaniques, on se doute bien qu’après 2023, on ne reverra pas cette proposition qui ne sera vendue qu’à raison de 10 unités au Canada.

Photo : Toyota Toyota GR Corolla, édition Circuit - De haut

Cependant, dans le cas de la variante Circuit, on apprend cette semaine que Toyota va prolonger son offre au-delà de 2023. Ce qui se produit avec la GR Corolla, c’est que la demande dépasse largement la capacité de production. Ainsi, on prolonge la vie d’un modèle et l’on augmente aussi la production.

Ne cherchez pas de versions Circuit sur la route pour le moment. Les premières GR Corolla qui sont arrivées sont les déclinaisons Core. Le modèle Circuit doit se pointer au printemps de cette année alors que la Morizo est attendue plus tard.

La version Circuit est basée sur la variante Core et en propose bien sûr un peu plus. Alors que la livrée de base (45 490 $) est servie avec des sièges avant chauffants, un écran multifonction de 12,3 pouces au bloc d’instruments, un écran de 8,0 pouces pour le système multimédia, de même que la suite de sécurité Toyota Safety Sense 3.0, la Circuit (53 990 $) ajoute un toit en fibre de carbone, un capot bombé ventilé, un aileron arrière, des sièges sport avec accents en suède, ainsi qu’une chaîne audio JBL haut de gamme.

Rappelons que l’attrait de ce modèle se trouve sous le capot. La GR Corolla est animée par un 3-cylindres de 1,6 litre dont la puissance atteint 300 chevaux et le couple 273 lb-pi. Son châssis est aussi réglé pour une conduite inspirante.

Photo : Toyota Toyota GR Corolla, édition Circuit - Moteur

Ce que l’on ne sait pas, c’est le nombre de modèles additionnels qui seront proposés avec l’augmentation de la production annoncée. Originalement, 1500 éditions Circuit étaient prévues pour 2023. Nous aurons éventuellement plus d’informations à partager à ce propos.

Nous avons contacté Toyota Canada afin de savoir si plus de versions Circuit seraient proposées chez nous et Romaric Lartilleux, le directeur des relations publiques pour le Canada, nous confiait que « normalement, cette version sera aussi proposée au Canada en 2024. »