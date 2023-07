Toyota Canada a fixé à 58 100 $ le prix de départ de sa sportive GR Supra pour 2024, ce qui représente une hausse minime de 930 $ par rapport à l’an dernier. Le constructeur va également proposer une édition spéciale 45e anniversaire à tirage limité pour marquer les racines du modèle, qui remontent à la Toyota Celica Supra lancée en 1979.

La toute nouvelle Toyota GR Supra 45e anniversaire 2024 Photo : Toyota

Toyota GR Supra 2024 : quoi de neuf

Avec cette édition, la gamme comprend maintenant quatre versions. Il n’y a pas de changements dans le design pour l’année-modèle 2024. Les choix de motorisation restent également inchangés.

La GR Supra est donc proposée avec deux choix sous le capot, ainsi que deux transmissions. Le modèle de base 2.0 est équipé d’un moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres et d’une boîte de vitesses automatique à huit rapports ; la puissance est de 255 chevaux et le couple maximal de 295 lb-pi. L’édition 3.0 Premium est à nouveau équipée d’un 6-cylindres en ligne turbo de 3,0 litres développant 382 chevaux et 369 lb-pi de couple qui peut faire équipe avec une boîte de vitesses automatique à huit rapports ou une boîte manuelle à six rapports.

Toyota GR Supra 2024 blanche Photo : Toyota

Prix et détails de la Toyota GR Supra 2024

Toyota GR Supra 2.0 2024 (PDSF : 58 010 $) - Le moteur 4-cylindres de 2,0 litres et la boîte de vitesses à huit rapports s’accompagnent de palettes de changement de vitesse, du contrôle de lancement et d’un mode manuel. Parmi les principales caractéristiques de série figurent :

Un écran tactile de 8,8 pouces ;

Un bloc d’instruments à affichage numérique ;

Une chaîne audio à quatre haut-parleurs avec entrée audio USB ;

Des jantes en alliage de 18 pouces ;

Une sellerie Alcantara ;

Un ensemble complet de phares à DEL ;

Une direction adaptative ;

Des capteurs pour le stationnement.

Intérieur de la Toyota GR Supra 2024 Photo : Toyota

Toyota GR Supra 3.0 Premium AT 2024 (PDSF : 69 500 $) - Ce modèle est équipé d’un moteur plus puissant, mais conserve la transmission automatique. Les améliorations par rapport à la version de base comprennent :

L’affichage tête-haute ;

La fonction Hairpin+ ;

Une suspension adaptative ;

Un différentiel sport arrière actif ;

Un renfort de jambe de force à l’avant ;

Des freins Brembo à quatre pistons avec étriers SUPRA peints en rouge à l’avant ;

Une chaîne audio JBL à 12 haut-parleurs avec radio satellite Sirius XM intégrée ;

La navigation avec Supra Connect (y compris les fonctions SOS, Appel d’urgence et Récupération de véhicule volé) ;

La connectivité sans fil Apple CarPlay ;

Un chargeur sans fil ;

Des sièges à 14 réglages électriques avec sellerie en cuir et système de mémorisation de la position du conducteur.

Le modèle hérite de jantes en alliage forgé de 19 pouces et dispose d’un échappement sport.

Toyota GR Supra 3.0 Premium MT 2024 (PDSF : 69 500 $) - Un coup d'œil sur les prix montre que la boîte de vitesses manuelle n'est ni plus ni moins chère que la boîte de vitesses automatique. Elle a été spécialement conçue pour le moteur 6 cylindres en ligne de la Supra. Le levier de vitesse de la boîte est logé dans un sabot en cuir. Ce modèle est doté d'un pédalier sport rouge qui constitue un signe distinctif discret.

Toyota GR Supra Édition 45e anniversaire 2024 orange Photo : Toyota

Toyota GR Supra 3.0 Édition spéciale 45e anniversaire 2024 (PDSF : 77 200 $) - Un trait distinctif de l’édition spéciale est la finition extérieure Plasma Orange, qui est complétée par des graphiques latéraux extérieurs noirs. L’édition limitée équipée d’une boîte de vitesses manuelle hérite d’autres touches spéciales, notamment :

Un intérieur en cuir noir unique ;

Un aileron arrière à réglage manuel ;

Des jantes exclusives de 19 pouces (noir mat) ;

Des étriers de frein noirs ;

Des renforts de tour de jambe de force orange;

Un écusson SUPRA orange ;

Une plaque indiquant le numéro de l’édition spéciale.

Toyota a précisé que seulement 45 exemplaires de cette édition spéciale seront disponibles pour le marché canadien. La Toyota GR Supra 2024 est disponible chez les concessionnaires canadiens dès maintenant.