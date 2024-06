Design extérieur de Toyota Highlander Turbo 2023 | Photo : toyota

• Le Toyota Highlander 2023 a un prix de départ de 45 650 $, ou 46 150 $ pour la version hybride.

• Les Highlander non hybride reçoivent un nouveau moteur turbo conçu pour augmenter le couple disponible et réduire la consommation de carburant.

• Il y a aussi des mises à jour technologiques qui améliorent le système multimédia.

Toyota Canada a communiqué les prix et les détails pour le Toyota Highlander 2023. Le VUS intermédiaire reçoit un prix de départ de 45 650 $, ou de 46 150 $ pour la version hybride. La gamme comprend cinq niveaux de finition, le modèle hybride Platinum étant le plus dispendieux avec un PDSF de 58 050 $.

Ce modèle peut toujours accueillir sept ou huit occupants, selon la configuration choisie (à savoir, fauteuils capitaine ou banquette à la deuxième rangée).

Il y a deux mises à jour dignes de mention pour le Toyota Highlander cette année :

D'abord, les modèles non hybrides reçoivent un nouveau moteur turbo de 2,4-litres développant 265 chevaux et 309 lb-pi de couple (17 % de plus que l’ancien V6 de 3,5-litres). Il est associé à une transmission automatique à 8 rapports. Les modèles équipés de ce moteur (donc non hybrides) peuvent remorquer jusqu'à 2 268 kg (5 000 lb) et sont dotés d'un système de contrôle du balancement de la remorque.

Deuxièmement, tous les modèles sont mis à niveau pour inclure le système Toyota Multimedia, qui offre une meilleure connectivité et une technologie actualisée.

L'avant du Toyota Highlander 2023 | Photo : Toyota

En outre, Toyota a augmenté l'offre d'équipements de série inclus dans chaque finition. Voir ci-dessous pour plus de détails sur toutes les versions.

Toyota propose deux systèmes à quatre roues motrices distincts pour son Highlander, et tous les modèles reçoivent l'un ou l'autre. Le système de base est le Dynamic Torque All-Wheel-Drive (dans les LE et XLE), l'autre le Dynamic Torque Vectoring AWD (dans les XSE, Limited et Platinum).

Toyota Highlander Édition Bronze 2023, trois quarts arrière | Photo : Toyota

L'hybride

Le Highlander légèrement électrifié est une fois de plus équipé d'un moteur 4-cylindres de 2,5-litres, de deux moteurs-générateurs électriques et d'une CVT (transmission à variation continue). Les modèles Highlander hybrides sont dotés de la technologie AWD-I, qui utilise un moteur électrique séparé, monté à l'arrière, pour alimenter l'essieu arrière en cas de besoin.

Tous les modèles Highlander 2023 sont équipés de la suite de systèmes de sécurité Toyota Safety Sense 2.5+ et du système Toyota Star Safety. Comme nous l'avons mentionné, ils disposent également d’un offre technologique accrue, complété par le système Toyota Multimedia. Celui-ci s'intègre sans fil à Apple CarPlay et Android Auto et utilise la toute nouvelle interface de Toyota, qui inclut désormais les commandes vocales. De nombreuses fonctions peuvent être contrôlées via l'écran tactile.

Il y a également une nouvelle couleur extérieure pour 2023, et c'est celle que vous pouvez voir ici. On parle d’un très joli Vert cyprès.

Toyota Highlander 2023, avant | Photo : Toyota

Voici les détails pour les différents modèles du Toyota Highlander 2023 :

Highlander LE (PDSF : 45 650 $). Il est doté de l'ensemble Remote Connect avec un écran tactile de huit pouces, ainsi que d'un nouvel affichage des données du conducteur de sept pouces. Les autres caractéristiques comprennent la déconnexion de la transmission arrière et le mode multiterrain avec le système AWD de base, des jantes en alliage de 18 pouces, le siège du conducteur à réglage électrique, les sièges avant chauffants, les phares à DEL, la climatisation bizone, le système Smart Key avec démarrage par bouton-poussoir et le système de surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière.

Highlander XLE (PDSF : 48 350 $). Nouveauté pour 2023, ce modèle à huit places comprend désormais un système de recharge sans fil pour les appareils personnels. Les autres caractéristiques comprennent un hayon électrique, des rails de toit argentés, des jantes en alliage uniques de 18 pouces, un toit ouvrant électrique, des phares antibrouillard à DEL, un revêtement Softex pour le levier de vitesses, les sièges chauffants et le volant, un siège du passager avant à réglage électrique, un rétroviseur à atténuation automatique avec système HomeLink intégré et un système antivol.

Highlander XSE (PDSF : 50 650 $). Ce modèle ajoute un style et des performances plus sportifs. Nouveauté pour 2023, il est maintenant monté sur des jantes en alliage de 20 pouces noires distinctives. Les autres améliorations apportées à ce modèle sept places comprennent une suspension sport, une calandre sport, des pare-chocs avant et arrière sport, un échappement à double embout, des rails de toit et des coques de rétroviseurs noirs, des phares et des feux arrière fumés et un design intérieur unique comprenant un éclairage ambiant sportif.

Highlander Limited (PDSF : 53 890 $). Nouveau cette année, ce modèle est équipé du nouveau système Toyota Multimedia avec le pack Drive Connect et un écran tactile de 12,3 pouces. Parmi les autres nouveautés de 2023, citons l'affichage des données du conducteur de 12,3 pouces, les fauteuils capitaines de la deuxième rangée permettant d'accueillir sept personnes et les rétroviseurs extérieurs rétractables automatiquement.

Les autres améliorations comprennent le système AWD à vectorisation dynamique du couple, le système audio JBL de 1 200 watts à 11 haut-parleurs, les jantes en alliage de 20 pouces, les sièges garnis de cuir, les sièges chauffants et ventilés de la rangée avant, le système de mémorisation du siège du conducteur, le toit ouvrant panoramique, les phares à DEL haut de gamme, le hayon électrique mains libres, la prise de courant de 120 volts/100 watts et le système Intelligent Clearance Sonar avec alerte de circulation transversale arrière et freinage.

Highlander Platinum (PDSF : 55 550 $). Ce modèle pour sept occupants reçoit des fauteuils capitaine chauffants à la deuxième rangée, un affichage tête haute, un moniteur de vue panoramique, des essuie-glaces à détecteur de pluie et des caractéristiques uniques de design extérieur et intérieur platine, y compris des roues en alliage de 20 pouces.

Toyota Highlander hybride 2023, logo | Photo : Toyota

Et, les modèles hybrides, avec essentiellement les mêmes commodités et caractéristiques que les modèles non hybrides équivalents :

Highlander hybride LE (PDSF : 48 150 $)

Highlander hybride XLE (PDSF : 50 850 $)

Highlander hybride XLE Édition Bronze (modèle à production limitée) (PDSF : 54 640 $)

Highlander hybride Limited (PDSF : 56 390 $)

Highlander hybride Platinum (PDSF : 58 050 $)

Le Toyota Highlander 2023 est maintenant en vente chez les concessionnaires Toyota du Canada.