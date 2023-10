Oui, une autre image teaser gracieuseté de Toyota. Et une autre qui à première vue ne nous dit pas grand-chose. Sauf que dans le cas de cette nouvelle image de l’arrière d'un véhicule, nous pouvons conclure deux choses :

1) Il ne s'agit pas d'un nouveau véhicule tout électrique. Le logo HEV est assez clair et, de toute façon, le communiqué de presse de Toyota parle carrément d'un VUS intermédiaire hybride.

2) Le nom de ce futur VUS hybride commence par un ‘C’. Cela réduit les possibilités, du moins en éliminant une nouvelle variante ou la prochaine génération d'un VUS Toyota actuel, puisqu'il n'y a aucun modèle utilitaire Toyota actuel en Amérique du Nord dont le nom commence par un C. En tout cas, l'éclairage arrière ne correspond pas à celui d'aucun modèle Toyota existant; il ressemble plutôt à celui d'un modèle Lexus.

Toyota Crown SUV Photo : Toyota

En regardant plus loin dans la gamme Toyota, nous trouvons trois modèles - des voitures - qui commencent par un C : la Corolla, la Camry et la nouvelle Crown (presque un multisegment, mais ça c'est une autre question).

Pourrait-il s’agir d’un Camry Cross ? C'est possible. Toyota a déjà fait le coup avec sa Corolla, et l’entrée réussie du Corolla Cross pourrait bien avoir donné des idées à Toyota concernant sa berline intermédiaire.

Toyota Crown SUV (Japon) Photo : Toyota

Quant à la Crown, nous savons que Toyota a prévu toute une série de modèles au niveau mondial sous cette bannière, y compris un VUS. Rappelons qu'en juillet 2022, Toyota a dévoilé au niveau mondial une gamme de quatre futurs modèles Crown, dont un petit multisegment de type coupé, mais aussi un VUS plus grand.

À notre avis, c'est ce que l'on nous annonce aujourd'hui. Nous en saurons peut-être plus au Salon de l'auto de Tokyo cette semaine. Sinon, on s'attend à ce que ce modèle soit présenté officiellement au Salon de Los Angeles en novembre. Auto123 sera sur place pour témoigner de l'évènement.

S’il s’agit bel et bien d’un Crown Cross, la question ensuite devient comment exactement ce nouveau modèle se situera dans une gamme de VUS qui comprend déjà le modèle compact RAV4 et l’intermédiaire (à trois rangées) Highlander.

Un indice supplémentaire est fourni par le très court communiqué de presse de Toyota. Le communiqué insiste sur le fait que ce modèle « répond à toutes les attentes et plus encore ». Nous allons spéculer sur le fait que cela pourrait faire référence aux capacités électriques du modèle hybride à venir. Le VUS pourrait-il être destiné à recevoir la prochaine génération de batterie du groupe motopropulseur hybride de Toyota, une batterie qui pourrait améliorer encore l'économie de carburant ? Là encore, Tokyo pourrait nous éclairer sur cette question.