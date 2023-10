La Toyota Prius Prime 2024, dont la version 2023 avait été mise à jour de fond en comble, ne subit aucun changement pour la prochaine année. Sauf, il faut le dire, en ce qui a trait au prix. La facture de base de ce modèle hybride rechargeable a été fixée à 39 500 $, soit 1510 $ de plus que l’an dernier.

La Prius Prime livrera une fois de plus une efficacité énergétique impressionnante, avec une consommation combinée annoncée de 1,8 Le/100 km et une autonomie électrique de 72 km. La recharge complète de la batterie prend environ 4 heures.

À voir aussi : Toyota Prius Prime 2023 premier essai : du vilain petit canard au cygne

Les consommateurs canadiens ont le choix entre trois versions :

La toute nouvelle Toyota Prius Prime 2023/24 Photo : Toyota

La Toyota Prius Prime 2024 est propulsée par un système hybride comprenant un moteur 4-cylindres de 2,0 litres offrant 150 chevaux, et un moteur-générateur électrique de 161 chevaux, les deux fournissant une puissance combinée de 220 forces.

Ensuite, sa batterie lithium-ion améliorée permet une autonomie électrique allant jusqu’à 72 km entre deux recharges. Lorsque l’énergie est épuisée, la voiture bascule en mode hybride (essence-électricité).

Côté design, la Prius Prime 2024 se distingue par son aérodynamisme offrant un coefficient de traînée de 0,27. L’architecture de la voiture, basée sur la plateforme TNGA-C (Toyota New Global Architecture-C), et la position de la batterie haute tension sous le siège arrière contribuent à un centre de gravité bas, garantissant du coup une conduite stable et confortable.

L'intérieur de la Toyota Prius Prime 2023/24 Photo : Toyota

L’intérieur peut accueillir jusqu’à cinq adultes, avec un ensemble de technologies au service du conducteur. Le système multimédia Toyota est compatible avec les applications Apple CarPlay et Android Auto. On retrouve la suite de sécurité Toyota Safety Sense 3.0, ainsi que d’autres fonctionnalités comme le moniteur d’angles morts, l’alerte de circulation transversale avant et l’assistance au changement de voie, garantissant une conduite sûre et sécurisée.

Les différentes versions de la Prius Prime 2024 proposent des caractéristiques additionnelles, comme un système audio JBL haut de gamme, un hayon assisté, un moniteur de vue panoramique et un système de stationnement avancé avec la version XSE Premium, offrant ainsi une gamme d’options pour répondre aux besoins et aux préférences des consommateurs.

La Toyota Prius Prime 2024 est d’ores et déjà disponible chez les concessionnaires Toyota à travers le Canada.