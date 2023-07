Toyota Prius 2023 essai : votre guide essentiel

• Auto123 a mis à l’essai Toyota Prius 2023. Voici ce qu’il faut savoir.

Toyota vient d’introduire sur le marché la toute nouvelle édition de son modèle hybride. Par consensus, on peut affirmer que la Toyota Prius 2023 est à des années-lumière de l’ancienne version. Ce qui était laid est devenu très, très beau. D’ailleurs, côte à côte, aucune ressemblance entre ces deux modèles.

Nous avons pris le volant de cette nouvelle mouture pendant une semaine et voici les différences constatées, au-delà de l’apparence.

Toyota Prius 2023 Photo : Auto123

Toyota Prius 2023 : quoi de neuf ?

Le modèle 2023 est tout nouveau. On ne parle pas ici simplement d’un renouveau en matière de style et du design, mais bien d’une refonte complète. Nous vous invitons d’ailleurs à lire nos premiers essais des Toyota Prius 2023 et Toyota Prius Prime 2023.

Le design de la Toyota Prius 2023 : 9/10

De l’extérieur, on pourrait croire que la Prius est devenue une sportive. Le carénage avant change radicalement par rapport à l’ancienne version. Le faciès est beaucoup plus épuré avec des phares à DEL reprenant la forme de la lettre C. L’ancienne version avait une partie avant au style beaucoup plus complexe.

À l’arrière, on note une légère ressemblance, même si la nouvelle version est beaucoup plus jolie. Le caractère épuré se reflète dans le dessin des feux. La signature lumineuse fait en sorte qu’une bande s’étend sur la longueur.

La nouvelle Toyota Prius 2023 Photo : Auto123

De profil, les différences se poursuivent. Cette Prius 2023 est beaucoup plus profilée. La forme est plus aérodynamique avec un pare-brise plus incliné qui s’étend jusqu’au milieu de la voiture. La ligne de toit plus arrondie se termine avec une inclinaison aussi prononcée qu’avec l’ancienne génération.

Une autre différence majeure se trouve avec les portières arrière. Les poignées verticales sont maintenant intégrées dans le cadre de porte ce qui a pour effet d’évoquer un coupé.

Enfin, les passages de roues sont beaucoup plus imposants en raison de la dimension des jantes, qui sont d’ailleurs beaucoup plus jolies que celles de l’ancienne génération.

Intérieur de Toyota Prius 2023 Photo : Toyota

L’intérieur de la Toyota Prius 2023 : 7/10

L’habitacle de la nouvelle Prius n’a guère plus de choses en commun avec son prédécesseur.

Le groupe d’instruments est maintenant positionné en retrait derrière le volant. Le système multimédia prend vie sur un écran plus grand et l’on retrouve des boutons physiques pour contrôler la climatisation. Dans l’ensemble, à défaut d’être parfaites, les révisions apportées à la cabine la rendent plus moderne et dynamique.

Dans quel sens ? L’intérieur est plus étriqué que celui de l’ancienne version et le positionnement du groupe d’instruments en retrait derrière le volant est problématique. En fonction de votre taille et du positionnement du volant, vous ne verrez pas toute l’information affichée. Pour notre part, nous avons dû baisser le volant (plus qu’avec notre position idéale) afin de voir toutes les informations sur l’écran.

De plus, l’accès à l’habitacle demande plus de contorsions. À l’arrière, même constatation. Même s’il y a un peu plus de place pour les jambes, la tête sera plus difficile à caser. En effet, les chiffres nous donnent raison : il y a 36,4 pouces (92,5 cm) de dégagement avec cette nouvelle Prius contre 37,4 (95 cm) dans l’ancienne. Pour le coffre, même constat ; 20,3 pi cubes contre 24,6 pi cubes dans la version précédente.

Pour ce qui est de la visibilité, on ne peut dire que la nouvelle Prius se distingue. Le montant latéral est imposant et à chaque virage il faut se dévisser le cou pour voir s’il n’y a personne dans l’angle mort. Idem à l’arrière, car la lunette est très petite. Heureusement qu’il y a un rétroviseur équipé d’une caméra avec la version Limited.

Bref, si l’intérieur de la Prius est confortable, on ne verra plus les chauffeurs de taxi se jeter sur elle comme par le passé.

Aperçu de Toyota Prius 2023 Photo : Auto123

Sécurité et technologie dans la Toyota Prius 2023 : 8,5/10

À ce chapitre, la nouvelle Prius est manifestement plus moderne que l’ancienne version. La disposition des commandes sur le volant, le levier de vitesse et la position assise s’inspirent davantage d’une sportive que d’une voiture hybride. La technologie est également extrêmement présente.

On ne peut ignorer (c’est le but, après tout) la fine barre lumineuse intégrée dans la partie inférieure du tableau de bord qui ajoute non seulement une touche colorée, mais dont l’objectif est de faire savoir au conducteur distrait que la voiture qui le précède a avancé.

Design de la nouvelle Toyota Prius 2023 Photo : Auto123

La Prius 2023 est livrée avec la suite de sécurité Toyota Safety Sense 3.0 (TSS 3.0). Cet ensemble de systèmes de sécurité et d’assistances à la conduite comprend notamment :

Le régulateur de vitesse adaptatif

L’évitement de collision frontale avec détection des piétons

L’alerte de sortie de voie

L’assistance au maintien de voie

Une fonction d’arrêt d’urgence qui peut stopper la voiture en toute sécurité si le conducteur ne répond plus.

La reconnaissance des panneaux de signalisation routière, capable de signaler les panneaux d’arrêts ou les virages dangereux sur le tableau de bord.

Ce dernier système fonctionne bien, même s’il n’arrive pas encore à tout lire chaque fois.

Le TSS 3.0 utilise une caméra et un radar plus avancés qui peuvent détecter les objets à une plus grande distance et lors de conditions météorologiques difficiles. En conduite, il peut commencer à ralentir le véhicule si celui devant vous est arrêté ou ralentit. Nous avons bien aimé cette fonctionnalité.

Design extérieur de Toyota Prius 2023 Photo : Auto123

La conduite de la Toyota Prius 2023 : 8/10

L’autre élément majeur de cette transformation se retrouve sous le capot. Le moteur utilisé (un 4-cylindres de 2,0 litres) fait passer la puissance de 121 à 194 chevaux pour cette nouvelle génération, tout comme le couple de 105 à 139 livres-pieds ; c’est une progression énorme. Dès les premiers tours de roue, la différence de puissance se fait sentir.

On ne parle pas d’une foudre de guerre, mais la Prius de nouvelle génération se montre moins allergique aux accélérations fortes. Oui, la conduite et la gestion de la puissance avec le nouveau moteur sont tout à fait acceptables.

L’autre élément majeur est la consommation d’essence. Même si la puissance du moteur a augmenté de 62 %, la consommation d’essence s’est maintenue à 4,1 litres en ville et à 4,2 litres aux 100 km sur autoroute contre 4,0 litres en ville et 4,4 litres aux 100 km sur autoroute pour l’ancienne version.

De notre côté, nous avons réalisé une consommation de 5,4 litres/100 km durant notre semaine d’essai, sous des conditions hivernales où les températures oscillaient entre 2 et 10 degrés. La plupart de nos trajets ont été réalisés en conduite de banlieue.

Au volant, nous avons beaucoup aimé l’expérience offerte par cette voiture. Par rapport à l’ancienne version, la conduite montre plus de fermeté, tout en étant plus silencieuse et beaucoup plus confortable. Aussi, le système à traction intégrale est maintenant de série sur les deux seules versions proposées au Canada.

L'arrière de Toyota Prius 2023 Photo : Auto123

Le mot de la fin

Des Toyota Prius, on en voit partout. Le physique ingrat des anciens modèles n’a pas repoussé les acheteurs qui visaient avant tout l’économie d’essence. Et pour raison, car c’était la championne dans cette discipline.



La nouvelle Prius, qui est tout aussi frugale, a le mérite d’être jolie. Ce dernier point est toujours discutable, mais lors de notre semaine d’essai, elle en a fait tourner des têtes, et plus encore. Elle aura sans aucun doute beaucoup de succès.

Cependant, une Prius pouvant en cacher une autre, la Prius Prime pourrait lui faire de l’ombre. En effet, la Prius Prime s’affiche à 41 279 $ et est admissible aux rabais gouvernementaux totalisant potentiellement 7 500 $. Avec un prix débutant à 33 779 $ il est difficile de justifier le choix d’une Prius non enfichable à 39 524 $ sauf si le client tient absolument à avoir la traction intégrale.

Logo de Toyota Prius 2023 Photo : Auto123

Quelques-unes de vos questions au sujet de la Toyota Prius 2023

Quelles sont les différences entre la Prius et la Prius Prime ?

Les deux voitures se ressemblent énormément. On peut reconnaître la Prius prime grâce à sa deuxième trappe qui sert à la recharge. Sinon, si l’on compare quelques éléments clés des deux modèles, voici nos préférences :

Consommation d’essence : Prius Prime

Puissance : Prius Prime

Motricité : Prius

Les concurrentes de la Toyota Prius 2023 :

Hyundai Elantra hybride

Kia Niro hybride

Toyota Corolla hybride

Toyota Prius Prime

Toyota Corolla Cross hybride