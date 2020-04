Toyota vient procéder à une importante campagne de rappel visant un peu plus de 1 million de véhicules. Ces derniers sont invités à effectuer un passage à l’atelier afin de subir une petite réparation qui aura pour effet de réduire un risque d’incendie.

Un incident se serait produit au Japon en février, ce qui aurait mis la puce à l’oreille de la compagnie.

Le problème concerne « un faisceau de câblage du moteur qui est connecté à l'unité de contrôle de puissance hybride du véhicule. Une partie du faisceau de câblage pourrait entrer en contact avec le couvercle au niveau de cette connexion et s'user avec le temps, provoquant un court-circuit pouvant générer de la chaleur. Si la chaleur générée est suffisante, elle peut augmenter le risque d'un incendie », explique clairement le communiqué émis par Toyota.

Avant d’aller plus loin, mentionnons que du nombre impressionnant d’unités rappelées, seulement 7200 reposent en sol canadien. La raison est simple ; elle est relative au volume alors que la campagne est mondiale, mais également au fait que tous les véhicules rappelés sauf un n’ont jamais été offerts au Canada.

Ainsi, concrètement, c’est la Prius qui est touchée chez nous. Le rappel vise aussi le C-HR, mais uniquement la variante hybride qui n’est pas proposée de côté-ci de l’Atlantique. Les produits concernés ont été construits entre juin 2015 et mai 2018 (modèles 2016 à 2018).

Si on décortique le rappel un peu, 554 000 véhicules concernés sont en sol japonais alors qu’environ 219 000 et 217 000 sont respectivement en Europe et en Amérique du Nord, dont les 7200 au Canada.

Enfin, les ateliers Toyota effectueront la réparation, sans frais bien sûr. Le communiqué émis par la branche canadienne de l’entreprise spécifie quelle sera la procédure.