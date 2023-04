Toyota Prius Prime 2023 - Trois quarts avant Photo : Auto 123

• Auto123 a réalisé un premier essai de la Toyota Prius Prime 2023.

• Son apparence attire les éloges, mais également ses performances.

Plus besoin de présenter la Toyota Prius Prime. Toyota a révolutionné le marché de l’hybridation en introduisant cette voiture en 1997. Une version avec une autonomie électrique et une batterie plus grande a été introduite en novembre 2016 pour l'année-modèle 2017.

Nous avons récemment mis à l’essai l’édition 2023 de la Prius Prime, alors que le modèle Prius arrive à sa cinquième génération. Notre premier contact a été plutôt très intéressant et prometteur.

Quoi de neuf pour la version 2023 ?

Bien des choses, c’est le cas de le dire. Les changements pour la Prius Prime 2023 sont importants et nombreux. Sachez, d’emblée, qu'avec une nouvelle batterie de 13,6 kWh, l'autonomie passe de 40 à 72 km. Cela représente une augmentation de 80 % de son autonomie électrique par rapport à la version précédente du modèle.

Autre changement important, le moteur qui développe maintenant 150 chevaux. La puissance totale combinée est de 220 chevaux, soit 100 de plus que dans l'ancienne Prius Prime. Le couple n'est pas en reste et passe de 105 à 139 lb-pi, ce qui permet entre autres de faire le 0-100 km/h en 6,8 secondes, très loin devant les 10 (!) secondes de la précédente génération. Bienvenu à l’ère moderne, Prius Prime !

L’extérieur

Plus de punch, c’est une chose, mais la beauté que s’est refait le modèle est tout aussi radicale – et réussie. La nouvelle Prius Prime attire les regards sur la route avec son nouveau design sportif et élégant. On est loin du vilain petit canard de l’ancienne version.

La voiture mesure maintenant 50 mm de moins en hauteur, mais 20 mm de plus en largeur et 25 mm de plus en longueur que la génération précédente. Son nez en forme de marteau (selon Toyota), sa ligne de toit plus basse et son arrière élargi lui donnent une allure sportive et aérodynamique.

Autant l’ancienne version ne pouvait laisser personne indifférent, autant avec celle-ci, les gens ne pourront pas s’empêcher de souligner son design dynamique et profilé.

Comme si Toyota avait embauché le designer de Tesla …

Points forts Style devant, arrière, de profil

Style devant, arrière, de profil Signature lumineuse Points faibles Un peu basse

L’intérieur

La Prius Prime 2023 offre un habitacle haut de gamme et confortable. Dès que l’on prend place à bord, on remarque aussitôt le petit écran situé derrière le volant et qui affiche toutes les infos relatives à la vitesse, l’autonomie restante, la consommation d’essence ou encore votre performance économique de conduite avec le système EcoZone. Ce dernier va calculer votre performance basée sur les accélérations et les freinages et vous donnera un score de conduite écologique.

Au centre, un écran de 12,3 po sur notre version XSE Premium. Il sera de 8 pouces sur la version de base, SE. En dessous on retrouve le système de climatisation. Au milieu des deux sièges avant, on retrouve le petit levier de vitesse, de type sport. On est loin de l’ancien levier de vitesse qui faisait un peu camionnette placée au centre de la console centrale. À côté du levier, un emplacement pour y glisser votre téléphone. C’est plutôt intéressant comme espace de rangement.

Les sièges sont disponibles en tissu ou en SofTex selon la catégorie. On retrouve l’ensemble des accessoires que l’on se doit de trouver dans un tel véhicule. Essuie-glace à détecteur de pluie, sièges et volants chauffants, dès la version SE et ils seront ventilés dans la finition Premium.

Bref, l’intérieur de cette nouvelle Prius Prime est feutré, confortable et très bien fini. Les ingénieurs du son ont pensé à tout même à la tonalité du verrouillage et du déverrouillage des portes pour qu’il soit agréable à l’oreille.

Points forts Confort

Confort Qualité d’assemblage

Qualité d’assemblage Apple Carplay et Android Auto sans fil Points faibles Espace arrière restraint

Sécurité et technologie

La Toyota Prius Prime 2023 est bourrée de technologie. Mentionnons tout d’abord la dernière génération de Toyota Safety Sense (TSS 3.0). Les caractéristiques de sécurité incluent un système de pré collision avec détection des piétons, une alerte de franchissement de ligne avec assistance à la direction, un régulateur de vitesse dynamique à radar, une aide au suivi de voie, une aide à la détection des panneaux de signalisation et des feux de route automatiques.

L’assistance proactive à la conduite, dernière fonction de la gamme TSS utilise la caméra et le radar du véhicule pour ralentir en douceur le véhicule avant un virage. Ce système vient en complément au système de pré collision qui lui arrête le véhicule s’il y a un danger de collision.

Autre point intéressant est l'alerte de trafic transversal. En utilisant les capteurs et radars, votre Prius va détecter si un autre véhicule s’approche de côté. Ainsi à une intersection, elle pourra vous avertir si elle détecte un véhicule venant en face de vous.

Petit bémol cependant, lors de notre conduite, nous étions en train de chercher une adresse et à plusieurs reprises une alerte a retenti dans le véhicule et sur l’écran en face du conducteur en signalant un manque de vigilance de la part du conducteur. Cela nous a vite fait penser au système de Subaru qui peut aller à la limite de l’agression lorsqu’il s’agit de vigilance.

Niveau multimédia, la XSE Premium que nous avions avait un système audio JBL Premium avec huit haut-parleurs.

La conduite

Nous avons pris le volant de notre nouvelle Prius en milieu de matinée dans la région de Toronto. Deux points majeurs se sont mis en évidence. Primo, l’autonomie électrique améliorée du véhicule.

Secundo, la consommation moyenne (annoncée par Toyota à 4,5 litres / 100 km). Ce jour-ci, n’ayant que 40 km d’autonomie électrique avec une batterie chargée à seulement 50 %, nous voulions mettre à l’épreuve le moteur avec ces 220 chevaux et voir quelle consommation il pouvait réaliser. Nous avons donc mis le véhicule en mode sport et désactivé à chaque fois le moteur électrique pour n’utiliser que le thermique.

Après 65 km, la consommation de notre Prius s’établissait à 3,1 litres / 100km. Nous avions effectué ce trajet essentiellement sur route rapide et à plusieurs reprises en effectuant des accélérations franches. Le moteur de 220 chevaux sans être un foudre de guerre répondait très bien à chacune des sollicitations de la pédale sans latence ou moment d’hésitation.

La plupart des conducteurs utiliseront plutôt un des deux autres modes de conduite. Le mode Normal pour obtenir un équilibre optimal entre économie de carburant et accélération vive ou encore le mode Eco qui va favoriser une conduite plus économe en énergie en limitant la puissance du moteur.

La Prius Prime est disponible en traction uniquement tandis que la Prius régulière elle est disponible au Canada en 4 roues motrices. Avec les hivers que nous avons au pays, plusieurs risquent de se tourner vers la traction intégrale pour allier sécurité et économie.

Points forts Moteur plus agréable

Moteur plus agréable Puissance

Puissance Économie d’essence Points faibles Uniquement à traction

Le mot de la fin

Toyota a bien travaillé sur cette nouvelle Prius Prime. Même en imaginant le meilleur, on aurait difficilement prédit de telles améliorations pour ce véhicule comparé à la précédente génération. Pas que l’ancienne Prius Prime n’était pas efficace, mais la nouvelle a été bonifiée en tout point, dont le moteur bien sûr, mais aussi l’autonomie en pure électrique, le confort à bord et surtout le look de la voiture.

Notons que notre véhicule d’essai était un modèle américain et bénéficiait d’un toit solaire. Ce toit solaire, malgré un ciel nuageux et avec une très faible pluie durant notre essai, nous a fait gagner 0,4 km d’autonomie. J’imagine que sous le soleil d’été il pourrait nous faire gagner bien plus. Malheureusement, le toit solaire ne sera pas disponible au Canada … à notre plus grand désarroi.

Conditions de l’essai

- Les conditions météo : Nuageux avec température autour de 5 degrés

- Type de route : Nord du grand Toronto

- La vitesse : Moyenne entre 70-80km/h

- La durée de l'essai : Une demi-journée

Quelques-unes de vos questions au sujet de la Toyota Prius Prime 2023 :

À quel prix se vend la Prius Prime 2023 ?

Il y a trois versions de la Prius Prime 2023. La SE se détaille à 37 990 $, la XSE à 42 990 $ et la XSE Premium à 46 990 $.

Est-ce que le nouveau Prius Prime est disponible avec le rouage intégral?

Malheureusement non. Pour bénéficier d’un système à quatre roues motrices, les acheteurs canadiens devront opter pour un Prius non-rechargeable.

La concurrence principale

Kia Niro PHEV

Toyota Prius

ÉVALUATION 80 % Performance 7/10 Design 9/10 Espace à bord 6/10 Technologie/sécurité 8/10 Économie 9/10 Rapport qualité/prix 9/10

