• Depuis 1936, Toyota a produit 300 millions de véhicules, une étape qui a été atteinte au tournant de l’automne 2023.

Chaque année, on fait souvent état du nombre de véhicules qu’une marque réussit à écouler sur le marché. On va vous relater que tel ou tel modèle a établi un record, qu’il est le plus vendu au pays, etc.

Mais qu’en est-il de la production totale d’une entreprise depuis ses débuts ? Eh bien, chez Toyota, on a atteint une marque importante récemment avec la production du trois cent millionième modèle de l’histoire de la compagnie (300 000 000).

Le Toyota G1 1935 Photo : Wikimedia Commons/ Mytho88

Cette étape a été rejointe exactement 88 ans et 2 mois après la construction du premier véhicule de Toyota en août 1935, un camion de livraison nommé G1 et qui a été produit jusqu’en 1936.

Le chiffre de 300 millions inclut bien sûr la production nationale de l’entreprise, mais également celle réalisée à l’internationale. Ce qui est intéressant, ce sont les proportions. En tout, 180,52 millions de véhicules ont été faits au Japon alors que le reste, 119,6 millions, a été assemblé à l’étranger, en date du 30 septembre 2023.

Toyota Corolla Hybride 2023 Photo : D.Boshouwers

Et quel est le modèle qui a été le plus produit ? Facile, la Corolla. Ce qui est impressionnant, c’est de réaliser la proportion de vente de ce modèle et son importance dans l’histoire de la marque. Depuis 1966, la compagnie a fabriqué 53,4 millions d’unités.

Rappelons qu’il s’agit du modèle le plus vendu de l’histoire, toutes marques confondues.

300 millions de véhicules produits par Toyota Photo : Toyota

Et comment est-ce que Toyota se classe vis-à-vis d’autres constructeurs ? Il n’est pas facile de trouver les chiffres exacts en date du mois de septembre, mais quelques estimations sont possibles.

En 2012, Ford annonçait qu’elle avait produit 350 millions de véhicules depuis ses débuts en 1903. On peut en rajouter quelque 60 millions depuis, ce qui porte le total à plus de 400. Du côté de General Motors, depuis les premiers pas de l’entreprise en 1908, on en est à un peu plus de 500 millions de modèles.

Des chiffres renversants, lorsqu’on y pense.