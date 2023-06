• Toyota doit rappeler 96 000 unités de son Corolla Cross.

• Le problème concerne le coussin gonflable du passager avant.

• Ce dernier pourrait ne pas se déployer correctement, augmentant du coup les risques de blessures.

Toyota doit rappeler 96 000 exemplaires du VUS Corolla Cross des années 2022 et 2023. La compagne ne vise que les versions courantes (non hybrides) et concerne le coussin gonflable du côté passager. Un défaut de fabrication dans le tableau de bord l’empêcherait de se gonfler correctement. Évidemment, un coussin qui ne se déploie pas de la bonne façon peut augmenter le risque de blessures supplémentaires en cas d’accident.

Pour régler la situation, Toyota va inspecter les modèles touchés afin de détecter le problème. Si nécessaire, la compagnie va remplacer le tableau de bord sans frais pour les propriétaires.

Toyota a également déclaré que jusqu’à ce que les véhicules concernés soient inspectés et réparés, les gens ne devraient pas s’asseoir sur le siège du passager avant

Habitacle de Toyota Corolla Cross Photo : D.Boshouwers

La firme japonaise va contacter les propriétaires d’ici la fin du mois de juillet pour les informer du problème.

Au Canada, 13 806 unités sont concernées. Les clients peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès du Centre d’interaction avec la clientèle de Toyota au 1 888 TOYOTA-8 (1 888 869-6828).