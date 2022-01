Tesla émet deux rappels affectant près de 500 000 véhicules

Tesla rappelle plus de 475 000 véhicules dans le cadre de deux rappels distincts, dont le plus important concerne une défaillance potentielle de la caméra de recul.

Ce rappel touche plus de 350 000 voitures Model 3 des années 2017 à 2020. Selon Transports Canada, « sur certains véhicules, un câble du faisceau de câbles du coffre pourrait s'endommager avec le temps. Si cela se produisait, l'image de la caméra de recul pourrait ne pas apparaître sur l'écran central lors des manœuvres en marche arrière. »

L'autre rappel touche près de 120 000 véhicules Model S 2014-2020, et concerne un problème potentiel avec le loquet du capot avant. Encore une fois, selon Transports Canada, « sur certains véhicules, le verrou du capot du coffre avant pourrait ne pas être positionné correctement. Par conséquent, le verrou secondaire pourrait ne pas maintenir le capot fermé et s'ouvrir soudainement pendant la conduite si le verrou principal est relâché. »

Tesla dit ne pas avoir connaissance d'accidents, de blessures ou de décès liés à la caméra de recul ou au problème du loquet.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Dans les deux cas, Tesla contactera les propriétaires par courriel et fera en sorte que le composant en cause soit inspecté. Dans le cas du câble de la caméra de recul, le harnais sera remplacé si nécessaire et, dans tous les cas, un protecteur de harnais sera installé. Quant au loquet du capot, il sera réassemblé et le mécanisme de verrouillage sera repositionné si nécessaire.

Le mois a été chargé pour Tesla en matière de dépannage. Tout récemment, le constructeur a accepté de désactiver la fonction de jeu vidéo sur son écran multimédia après que des rapports aient révélé que les conducteurs pouvaient accéder aux jeux pendant que le véhicule était en mouvement. Et bien sûr, la NHTSA continue d'enquêter sur le système d'assistance au conducteur Autopilot de la société après que plusieurs accidents impliquant des Teslas et des véhicules d'urgence ont été signalés.