Photo : Toyota Toyota RAV4 hybride Woodland 2023, profil

Toyota ajoute une variante, une autre, à son modèle le plus populaire, le RAV4. Cette fois, celle-ci s’adresse exclusivement à la variante hybride. En fait, les déclinaisons régulières avaient déjà droit à une version au style plus aventurier, mais pas celles électrifiées.

C’est maintenant corrigé avec l’arrivée de la livrée Woodland. Elle hérite principalement de retouches esthétiques qui lui donnent des airs plus dévergondés. Et, à l’instar des modèles réguliers plus orientés vers la conduite hors route, elle profite de pneus capables d’en prendre (Falken WILDPEAK AT) et d’une suspension avec des réglages TRD différents pensés pour les ressorts, les amortisseurs, ainsi que les butées. Des rails plus imposants à la toiture, des roues mettant l’accent sur le bronze, des logos et des embouts d’échappement noirs, ainsi que des garde-boue, complètent la présentation.

Photo : Toyota Toyota RAV4 hybride Woodland 2023, tapis

À l’intérieur, des tapis en caoutchouc toutes saisons sont de série et porteurs de signes Woodland. On retrouve également une prise de courant de 120 volts à l’espace de chargement. Le modèle est livrable en noir, mais aussi recouvert d’un bleu ou d’un blanc.

Il sera intéressant de savoir si la cote de consommation de cette version sera légèrement différente, ne serait-ce qu’en raison des pneus. La moyenne de la version hybride est présentement à 6,0 litres aux 100 kilomètres.

À tout cela s’ajoutent quelques retouches apportées au modèle pour 2023. Par exemple, tous les RAV4 profitent de série d’un écran tactile de 8 pouces à la hauteur du système multimédia, tandis qu’un bloc d’instruments à affichage numérique sur panneau de 7 pouces s’impose devant le conducteur. La taille de ces unités peut passer à 10,5 et 12,3 pouces, respectivement, grâce au catalogue d’options. Avec l’écran central, on a droit à la nouvelle interface multimédia de Toyota, plus complète et plus conviviale.

Les prix du Toyota RAV4 2023 seront annoncés plus tard et ce n’est que vers la fin de l’année que les modèles vont se pointer chez les concessionnaires.

Photo : Toyota Toyota RAV4 hybride Woodland 2023, trois quarts arrière

Photo : Toyota Toyota RAV4 hybride Woodland 2023, moteur

Photo : Toyota Toyota RAV4 hybride Woodland 2023, prise d'électricité dans le coffre

Photo : Toyota Toyota RAV4 hybride Woodland 2023, wheel

Photo : Toyota Toyota RAV4 hybride Woodland 2023, écusson Woodland