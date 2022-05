Si vous avez un tant soit peu suivi les manchettes automobiles ces dernières semaines, et même l’actualité générale, vous avez assurément entendu parler du problème de câble à haute tension rencontré par de nombreux propriétaires de Toyota RAV4 hybride.

Le câble en question, qui s’étend de l’avant du véhicule vers le moteur électrique arrière, est mal protégé contre les intempéries, si bien qu’à la hauteur de la connexion qui se fait avec l’unité arrière, la corrosion s’installe au fil du temps. Le problème finit par rendre le système hybride du véhicule inopérable et exige une réparation, soit le remplacement dudit câble.

Coût de la réparation : autour de 7000 $.

Or, c’est là que les problèmes commencent pour les propriétaires, car la pièce n’est pas couverte par la garantie de 5 ans ou 100 000 km du groupe motopropulseur ni celle de 8 ans ou 160 000 km des composantes hybrides. Elle est plutôt protégée par la protection de base de 3 ans ou 60 000 km. Le problème se manifeste parfois après l’échéance de cette dernière.

Photo : D.Boshouwers Toyota RAV4 Prime

Le problème ne toucherait pas, selon Toyota, les modèles Prime. Cependant, plusieurs propriétaires sont inquiets, car des signes similaires seraient visibles sur leur véhicule. Dans certains cas, Toyota aurait accepté de débourser une partie des frais de réparations pour des véhicules (hybrides) n’étant plus couvert par la garantie de base, mais on semble agir au cas par cas.

De plus, la compagnie est au courant depuis l’automne 2020 alors qu’une alerte avait été émise du côté des États-Unis. Toyota, qui prend souvent le temps de tout évaluer avant d’agir, a mal évalué cette situation et se retrouve avec un sérieux problème à régler. Si elle avait reconnu le problème rapidement et accepté de payer les réparations, nous n’en serions pas là aujourd’hui.

Et ça pourrait s’envenimer, car la cause pourrait bien se retrouver devant les tribunaux. En effet, le quotidien La Presse nous apprend ce matin qu’une demande d’action collective a été déposée à Montréal par un propriétaire. Ce dernier exige les 7000 $ du paiement de la réparation, ainsi que des dommages punitifs de 300 $.

Entre 2019 et 2021, les années-modèles visées par le problème, il s’est vendu quelque 40 000 Toyota RAV4 hybrides au pays.

Et il est difficile de savoir ce que ça pourrait coûter à Toyota, car plusieurs modèles ont en effet été réparés alors qu’ils étaient sous la protection de la garantie.

L’objectif de l’action collective vise à ce que Toyota prenne ses responsabilités et inclut le câble dans la garantie des composantes hybrides, car il est essentiel au bon fonctionnement du système.

Les modèles 2022 ne seraient pas touchés, car une pièce différente aurait été utilisée. La situation sera à surveiller, vous en conviendrez.

Nous allons suivre l’évolution de ce dossier.