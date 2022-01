Toyota dévoile son Sequoia 2023

Le Toyota Sequoia de nouvelle génération fait son entrée.

Il était temps, diront certains. Quel est ce véhicule, diront d’autres ? Voilà un peu à quoi ressemble le quotidien du Toyota Sequoia, un modèle vieillissant au sein de la gamme, un modèle qui n’est prisé que par une poignée d’amateurs alors que la majorité du commun des mortels n’a aucune idée de son existence.

D’abord parce que le constructeur en parle peu et le met peu de l’avant, notamment en raison de sa désuétude. Puis parce que ce type de produit n’est pas très populaire auprès du public, sauf si l’on s’appelle General Motors.

Toujours est-il que l’an dernier, Toyota a revu ses modèles pleine grandeur. Qu’on pense au Land Cruiser ailleurs sur la planète ou encore à la camionnette Tundra chez nous. Chez Lexus, le LX se pointe nouveau cette année. On parle essentiellement de modèles qui partagent les mêmes assises. Dans ce contexte, il est tout à fait normal que les renouvellements soient « synchronisés ».

Allons-y avec l’essentiel concernant cette nouvelle mouture du Sequoia, la première depuis 2008 (modèle de 2009). Nous aurons bien sûr l’occasion de revenir en détail sur toutes les caractéristiques offertes, notamment lors du lancement à venir, ainsi que lors de nos subséquents essais routiers.

Photo : Toyota Toyota Sequoia TRD Pro 2023

Mécanique

Outre la plateforme commune avec les autres modèles mentionnés, le Sequoia va aussi profiter de la nouvelle mécanique introduite par Toyota, le moteur i-Force Max. Cette approche hybride à 6 cylindres (V6 turbo de 3,5 litres) dispose d’un moteur générateur qui loge entre la mécanique et la transmission automatique à 10 rapports afin de venir donner un coup de pouce à l’ensemble, tout en augmentant l’efficacité énergétique. La capacité de l’organe est impressionnante ; 437 chevaux et 583 lb-pi de couple.

Les cotes de consommation sont à venir, toutefois. Ça ne peut qu’être mieux que ce que c’était ; le Sequoia qui nous quitte était plutôt glouton.

Pour ce qui est de la capacité de remorquage, elle grimpe à 9000 livres (4080 kg), une hausse de 22 %. Et parlant de remorquage, le Sequoia va profiter de trucs introduits avec le Tundra, notamment pour aider aux manœuvres en marche arrière lorsqu’une charge est attelée derrière. Et pour la première fois, des rétroviseurs électriques avec extension automatique pour le remorquage seront de la fête. On a vraiment mis l’accent sur la chose.

Photo : Toyota Toyota Sequoia TRD Pro 2023, avant

Malgré tout, on promet une conduite confortable comme jamais, tout comme une maniabilité inespérée avec ce modèle. Il est vrai que le châssis a été grandement amélioré, comme nous avons pu le constater avec la plus récente génération du Tundra. La structure, efficace, ne peut que bien servir le Sequoia.

En outre, comme l’explique la compagnie dans son communiqué de presse, « le Sequoia est doté d’une suspension avant indépendante et adopte un nouveau système de direction assistée électronique monté sur crémaillère pour améliorer les sensations de conduite. Une suspension multibras moderne est employée à l’arrière pour offrir une conduite souple et créer un environnement de travail agréable. » Il est aussi possible d’ajouter, en option, la suspension pneumatique à réglage de la hauteur arrière en fonction de la charge, ainsi que la suspension variable adaptative.

Le Sequoia va aussi profiter de modes de conduite (variables selon la version).

Photo : Toyota Toyota Sequoia Limited 2023, intérieur

À bord

À l’intérieur, on s’en doute, le luxe est repoussé à un autre niveau. En fait, on n’est pas loin de Lexus. Nous nous réserverons pour plus tard la liste d’équipement de chaque variante, mais mentionnons que dès le départ, les sièges et le volant sont chauffants, la suite TSS 2,5 est de la partie (sécurité), le toit panoramique est présent alors que le véhicule repose sur des pneus de 18 pouces.

Parlant des versions, on en retrouve cinq : TRD Hors Route, Limited, Platinum, TRD Pro, ainsi que Capstone. Dans ce dernier cas, on vient d’en avoir un aperçu avec la camionnette Tundra. La nomenclature Capstone représente le nec plus ultra en matière de luxe chez Toyota. Elle suggère, entre autres, un environnement intérieur unique mariant le noir et le blanc, le tout gâté de cuir semi-aniline. L’insonorisation est même portée à un niveau supérieur avec cette déclinaison.

L’habitacle va aussi proposer le nouveau système multimédia de la marque, introduit avec la camionnette Tundra. Déployé sur un écran de 14 pouces, il se veut hyper convivial et sert des fonctionnalités fort appréciées de ceux qui aiment être branchés à leur véhicule.

Pour l’aménagement intérieur, on va bien sûr retrouver différentes configurations, notamment avec la traditionnelle option de la banquette ou des sièges de type capitaine à la deuxième rangée. Note intéressante, la troisième estrade sera montée sur glissière et va proposer des dossiers inclinables. Quand même !

Chaque version du Sequoia promet un style et une identité propre, foi de Toyota.

Photo : Toyota Toyota Sequoia Capstone 2023, trois quarts arrière

Pour ce qui est du style, on vous laisse en être le juge. On reconnaît bien sûr l’approche préconisée avec le Tundra. À tout le moins, ce n’est pas « gris ». Ça va assurément séduire une partie de la clientèle visée, bien plus que ne pouvait plus le faire l’ancienne mouture.

Le modèle va se pointer chez les concessionnaires à l’été 2022. Comme mentionné, nous allons vous revenir avec plus de détails lorsque nous en aurons pris le volant.