Il y a quelques jours, Toyota a présenté ce qu'elle appelait simplement son « Next Big Thing » avec une première image ne montrant pratiquement rien d'autre qu’une partie de la section arrière d'un véhicule à la forme carrée. On a rapidement compris qu'il s'agissait fort probablement de la prochaine génération du gros VUS Sequoia.

Ce modèle était dû pour une révision majeure, la dernière remontant à 2007, en tant que modèle 2008. Et maintenant que le nouveau Tundra est sorti, il devient le prochain candidat logique pour une révision.

Aujourd'hui, Toyota a vendu la mèche et confirmé, à l'aide d'une nouvelle image, que nous rencontrerons bientôt la nouvelle génération du VUS pleine grandeur. Et par bientôt, nous voulons dire la semaine prochaine, mardi 25 janvier (en soirée).

Comme nous l'avons mentionné il y a quelques jours, on s'attend à ce que le nouveau Sequoia hérite de l'une des deux options de moteurs disponibles sur le nouveau Tundra. Nous en saurons plus à ce sujet et sur bien d'autres choses la semaine prochaine, alors restez à l'écoute.

