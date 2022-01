Toyota a partagé aujourd’hui une première image d'un nouveau modèle qui rejoindra la gamme des VUS du constructeur. Il n'y a aucune mention de ce que sera ce modèle, mais le candidat évident est le Sequoia, dont la version actuelle est vieillissante; le mot est faible ici.

Et quand on dit vieillissant, on ne rigole pas. La deuxième génération actuelle du modèle date de 2007, en tant que modèle 2008. Quinze ans, c'est une éternité dans l’automobile, alors dire que le Sequoia proposé aujourd'hui est dépassé est un euphémisme.

L'image montre l'extrémité arrière côté passager d'un grand VUS relativement rectangulaire, ainsi qu'un aperçu d'un feu arrière. Au-delà de ces détails, le véhicule est dans le noir, et nous aussi.

Pour avoir une idée de ce que l'on peut attendre du prochain Sequoia, nous pouvons jeter un coup d'œil sur le Tundra, qui vient d’être révisé de fond en comble. Très probablement, le nouveau Sequoia héritera des deux moteurs V6 biturbo du nouveau Tundra, dont doté d’un système hybride, ainsi que de sa transmission automatique à 10 rapports.

Toyota a été avare dans son annonce et n'a pas non plus donné d'indication sur le moment où nous en saurons plus sur ce nouveau VUS mystère, si ce n'est qu'il a promis qu'« une image plus claire apparaîtra bientôt ».

