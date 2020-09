La longue attente est terminée. Après une absence de 16 ans (et de 21 ans en Amérique du nord), la Toyota Supra est de retour parmi nous. On a eu droit au cours des derniers mois à d’innombrables aguiches et photos espions, et la semaine dernière la GR Supra 2020 a été dévoilée pour la première fois au Salon de l'auto de Détroit. Cette semaine, la Supra de cinquième génération a été présentée en première canadienne au Salon de l'auto de Montréal.

La nouvelle Supra est un coupé à deux portes construit sur un châssis sport ultra léger, avec un centre de gravité bas et une répartition du poids de 50/50. La voiture est alimentée par un moteur 6 cylindres en ligne de 3,0 litres monté à l'avant, associé à une transmission à 8 vitesses et à un système de propulsion arrière. Des palettes de changement de vitesse sont montées sur le volant. La puissance totale est de 335 ch et 365 lb-pi de couple.

La calandre avant de la voiture est proéminente et est flanquée de deux grandes prises d’air. À l’arrière, le becquet arrière arqué aide à supprimer la portance aérodynamique. La forme trapézoïdale du pare-chocs arrière confère une sensation dynamique de mouvement vers les pneus.

Le modèle reçoit également une suspension active et un différentiel adaptatif, tous deux proposés en standard. En termes d’accélération, la voiture peut effacer le 0 à 100 km / h en 4,1 secondes.

Dans le cadre de sa mission visant à faire de la 2020 Supra une voiture aussi pratique que passionnante, Toyota a proposé aux conducteurs deux modes de conduite: Normal et Sport. Ce dernier réduit l’intervention des fonctions de contrôle de la traction et de la stabilité, rend plus vive la réponse à l'accélérateur, affermit la direction, augmente la précision des changements de vitesse, rend le différentiel actif plus agressif et amplifie le son de l'échappement.

Selon certaines informations, la Toyota Supra 2020 obtiendra un prix de départ d'environ 50 000 $ aux États-Unis, ce qui laisse présager un prix canadien entre 60 000 $ et 65 000 $ CAD pour la version de base. Toyota Canada n’a toutefois rien annoncé de définitif.

Article par Auto123.com