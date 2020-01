Des pièces de rechange pour vos vieilles Toyota Supra

La renaissance de la Toyota Supra l’an dernier a ravivé la passion de nombreux amateurs du modèle. Il est certain que quantité de propriétaires d’exemplaires défraîchis n’ont eu qu’une envie en voyant renaître le produit ; redonner vie au leur.

Or, pour ce faire, ça prend des morceaux et outre le marché de la pièce d’occasion, les constructeurs japonais ne sont pas très reconnus pour offrir des solutions aux propriétaires de leurs plus vieux modèles.

Les mentalités commencent à changer, toutefois.

Déjà, on a vu Nissan et Mazda agir pour leurs classiques Skyline et Miata, respectivement. L’été dernier, Toyota confirmait qu’elle était pour offrir des pièces de reproduction pour les modèles de troisième et de quatrième génération de sa sportive Supra. Cette semaine, la compagnie a dévoilé exactement ce à quoi les amateurs sont en droit de s’attendre.

Cette première offensive est timide, il faut l’avouer, mais c’est un premier pas dans la bonne direction. Et lorsque l’entreprise va réaliser qu’il y a peut-être là un filon à exploiter, qui sait.

Pour ce qui est du modèle de troisième génération, que les amateurs connaissent par son nom de code A70, la plupart des composantes seront livrables. On parle des poignées de portes, des écussons, des scellants caoutchoutés et des arbres de transmission, notamment. En ce qui concerne les modèles de la quatrième génération, l’A80, la liste se limite pour l’instant aux phares, aux poignées de porte et aux composantes des servofreins.

Photo : Toyota Toyota Supra (A80)

Cela signifie qu’il ne sera pas possible de reconstruire une voiture à partir des pièces fournies par la division GR Heritage Parts, mais comme mentionné, c’est un début. La compagnie va assurément proposer plus de composantes plus tard et les amateurs peuvent aussi suggérer au constructeur une liste des pièces qu’ils considèrent comme importantes pour la survie de ces modèles.

Pour ce qui est des premières pièces qui seront livrables, ça va se faire un peu plus tard en cours d’année, au pire en 2021 si des délais de production surviennent.