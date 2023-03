La prochaine Toyota GR Supra pourrait être électrique

• La prochaine génération de la Toyota GR Supra serait tout électrique, selon un reportage de BestCarWeb.

• La dernière version munie d’un moteur à combustion serait proposée en 2025.

• Le départ d’Akio Toyoda semble avoir ouvert la porte à l’électrification dans les plans de l’entreprise.

Le retour de la Toyota Supra a longuement fait jaser, les rumeurs se multipliant par dizaines avant que le modèle n’apparaisse finalement à l’été 2019 comme produit 2020. La nouvelle génération n’est pas vieille de quatre ans que déjà, les rumeurs à propos de sa remplaçante sont reparties de plus belle.

Cette fois, elle concerne une réalité qui va toucher de plus en plus de véhicules appelés à être renouvelés, soit le passage à l’électrique. On rapportait une nouvelle similaire concernant la Volkswagen Golf R récemment.

Pour la Toyota GR Supra, les dernières rumeurs en provenance du Japon laissent croire que la prochaine mouture serait animée par l’électricité et qu’elle se pointerait pour l’année 2026. Évidemment, nous sommes dans le domaine de la spéculation, ce qui signifie qu’il faut prendre l’information à la légère. N’empêche, elle mérite qu’on s’y intéresse.



Photo : D.Rufiange Toyota GR Supra 2023 - Avant

Concrètement, c’est le site BestCarWeb qui affirme que la production de l’actuelle GR Supra va se poursuivre jusqu’en 2025. Cette année-là, une édition spéciale fêtant la fin du moteur à combustion verrait le jour. En gros, elle profiterait toujours de la même mécanique 6-cylindres turbo de 3,0 litres, mais plutôt que de proposer 389 chevaux, elle en cracherait 542.

Cette variante serait la dernière équipée d’un moteur à essence. Par la suite, on aurait droit à une GR Supra électrique assemblée sur la structure e-TNGA de Toyota.

Évidemment, ce n’est pas la firme japonaise qui avance cette nouvelle, ce qui signifie qu’on ne sait rien sur ce que pourrait nous réserver le bolide. On ne sait pas non plus si BMW va poursuivre son partenariat avec Toyota pour le développement d’une éventuelle version électrique de la GR Supra. Rappelons que celle-ci est née d’une entente avec BMW qui propose de son côté la Z4.

Bref, beaucoup de matière à réflexion alors qu’on sent un vent de changement chez Toyota depuis le départ du grand patron, Akio Toyoda. Alors que l’électrification ne semblait vraiment pas une priorité, elle prend maintenant plus d’importance.