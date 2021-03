Toyota Supra 2020 : 300 unités seulement pour le Canada

Estérel, Québec – Cette semaine, nous prenons le volant de la nouvelle Toyota Supra 2020. En marge des essais que nous réaliserons aux commandes de cette dernière, nous avons eu droit à une présentation médiatique de la part de Toyota Canada.

Bien sûr, nous réservons la majorité des informations qui nous ont été partagées à notre compte rendu du modèle, mais un détail dévoilé par Stephen Beatty, vice-président et secrétaire général de Toyota Canada inc., en a fait jaser plusieurs.

Ce détail, on vous le donne en mille, c’est que seulement 300 unités de la nouvelle voiture seront livrables aux consommateurs canadiens d’ici la fin de l’année 2019.

C’est peu, on en convient.

Lorsque questionné sur la chose, Stephen Beatty a mentionné que Toyota avait plutôt l’habitude d’y aller doucement avec l’arrivée d’un nouveau produit afin d’être en mesure de terminer en force lors des dernières années de production d’une génération précise. Il a aussi fait remarquer que la distribution du modèle était internationale et que plusieurs marchés devaient être satisfaits.

Toyota y va donc prudemment avec sa nouvelle création. Cette décision lui appartient et on verra bien si elle s’avère juste au cours des prochains mois. En 2020, la compagnie espère pouvoir offrir entre 500 et 600 unités aux gens d’ici.

Et attention ; ce ne sont pas tous les concessionnaires qui seront certifiés pour offrir et entretenir la Supra. Néanmoins, pour l’instant, plus de 200 dépositaires à travers le pays le sont.

Concernant la faible distribution au cours des six prochains mois, celui qui souhaite un exemplaire devra faire vite. L’endroit où il fait sa demande peut aussi avoir une influence importante. Par exemple, dans un des grands centres du pays, il est possible qu’il ne soit pas le premier à se manifester. Cependant, en région plus éloignée, ses chances pourraient être meilleures.

Bref, la chose sera à surveiller. Elle s’ajoute à l’information que nous vous partagions hier sur l’arrivée éventuelle d’une version Targa au sein de la gamme. En fait, on ne nous confirme rien chez Toyota, mais comme on vous le mentionnait, la compagnie va d’abord s’assurer que le modèle va bien se vendre avant de penser à ajouter des livrées.

La porte demeure très ouverte à toute possibilité, toutefois.

En somme, rien ne s’annonce ennuyeux avec cette Supra, mis à part le fait qu’aucune boîte manuelle ne figure au catalogue.

On vous revient très bientôt avec nos impressions de conduite.