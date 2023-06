Le Toyota Tacoma Limited Nightshade 2023 Photo : D.Heyman

• Auto123 met à l’essai le Toyota Tacoma Limited Nightshade 2023.

• Il s'agit de la version la plus foncée de la populaire camionnette.

• Est-ce le bon mélange de luxe et de capacités?

Honnêtement, j'ai un peu peur au moment d'écrire ces lignes. Pourquoi ? Parce que, comme beaucoup de propriétaires et de conducteurs de pickup, les adeptes du Tacoma aiment vraiment leur camion et si j’étais pour me tromper sur un point ou deux, ce ne serait peut-être pas joli !

Cela dit, les conducteurs de Tacoma que je connais sont un peu différents des conducteurs de F-150, Silverado ou Ram que je connais. Et oui, je connais plus de gens du premier groupe que du second.

Je ne parle pas non plus que d'ouvriers, de travailleurs de la construction ou de transporteurs de véhicules récréatifs. Je parle surtout de banquiers, d'agents de change et de médecins. Mais ce sont tous des amateurs de plein air, qui aiment le VTT, le camping et la randonnée. Pour eux, un utilitaire urbain ou une berline ne fait pas l'affaire.

Tout cela pour dire que le Tacoma est un camion de style de vie.

Toyota Tacoma Limited Nightshade 2023 gris Photo : D.Heyman

L'extérieur du Toyota Tacoma 2023

Bien que le Tacoma soit techniquement disponible avec deux longueurs de caisse et deux types de cabines, le modèle Limited, perché en haut de la gamme, n'est disponible qu’avec une cabine double à 4 portes et une caisse de 5 pieds. Les autres modèles reçoivent la cabine Access, plus petite, avec un lit de 6 pieds.

Sur le plan du style, l'ensemble Nightshade - qui est la seule façon d'obtenir le Limited en 2023 - est vraiment axé sur le style. Il ajoute une calandre et des jantes noircies, ainsi que des coques de rétroviseurs, des badges, des embouts d'échappement et des marchepieds noircis.

Elle a l'air très sinistre, et sachez que la Nightshade n'est disponible qu'en blanc, gris ou noir. Le nom Nightshade explique cette décision, mais j’aurais aimé que Toyota propose un bleu foncé, un rouge ou autre. Qui a dit que Nightshade devait signifier une couleur de carrosserie foncée ? Les écussons, calandres et jantes sombres ne suffisent-ils pas ?

Points forts La nouvelle face avant est une version moderne du pickup.

La nouvelle face avant est une version moderne du pickup. Calandre noire très cool. Points faibles Les options de couleurs extérieures sont limitées pour le Nightshade.

Intérieur de Toyota Tacoma Limited Nightshade 2023 Photo : D.Heyman

L'intérieur du Toyota Tacoma 2023

Le Tacoma Limited comprend à peu près tout le confort et les extras que l'on peut obtenir avec ce modèle : jantes de 18 pouces, sièges en cuir, système audio JBL, recharge sans fil, sièges avant chauffants, climatisation bizone et caméra de stationnement multi-vues. Cette dernière peut être activée d'une simple pression sur un bouton lors d'une sortie en tout-terrain afin d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe sous vos roues.

En revanche, le volant chauffant n’est pas inclus, ce qui est décevant, surtout à ce niveau, sachant que le PDSF de la Limited avoisine les 57 000 $. Franchement, en 2023 il existe des berlines de base qui sont équipées de série d'un volant chauffant. L'absence d'un tel volant dans un camion destiné aux aventuriers du plein air - dont les aventures se déroulent souvent par temps plus froid - est une omission surprenante.

A l'intérieur, si le plancher surélevé se traduit en excellente garde au sol, les plus grands d’entre nous souffriront un peu, car il oblige à lever les genoux, surtout sur la banquette arrière. Le volant inclinable et télescopique aide, mais l'amplitude de mouvement n'est pas très grande et mes mains restaient parfois coincées entre ma jambe et le volant. Ce n'est vraiment gênant que lorsque vous avez la main à 6 heures en reculant avec une remorque, mais cela m'a aussi causé quelques soucis dans des manœuvres plus quotidiennes.

Pour le reste, la position assise offre une vue dominante sur le grand capot, et la vue sur l'arrière est également très bonne. J'apprécie également la lunette arrière coulissante à commande électrique.

Points forts Sièges en cuir synthétique agréables

Sièges en cuir synthétique agréables Chargement sans fil

Chargement sans fil Bonne visibilité Points faibles Pas de volant chauffant

Pas de volant chauffant Position des sièges pour les personnes de grande taille

Position des sièges pour les personnes de grande taille Banquette arrière étroite

L'avant de Toyota Tacoma Limited Nightshade 2023 Photo : D.Heyman

La conduite du Toyota Tacoma 2023

Tous les Tacoma vendus au Canada sont dotés d'un système 4 x 4 et d'un seul choix de moteur : un V6 de 3,5 litres développant 278 chevaux et un couple de 265 lb-pi. Il s'agit d'une réduction d'un demi-litre par rapport à l'ancienne Tacoma (datant de l'année-modèle 2016), mais grâce au système hybride léger à cycle Atkinson, il produit plus de puissance qu'auparavant et à peu près le même couple. En outre, il consomme moins de carburant bien qu'il tourne à un régime plus élevé. D'autres marchés disposent d'une option 4 cylindres, mais ce n'est hélas pas le cas ici.

Le Tacoma est également équipé d'une boîte de vitesses automatique à 6 rapports, ce qui représente une nette amélioration par rapport à la boîte automatique à 5 rapports de l'ancienne génération. Dans l'ancien camion, la transmission et le moteur ne semblaient jamais vraiment synchronisés lorsqu'ils étaient sollicités, ce qui obligeait à passer de nombreux rapports et à en chercher d'autres. C'était bruyant et très gourmand en carburant.

Moteur de Toyota Tacoma Limited Nightshade 2023 Photo : D.Heyman

Ce n'est plus le cas aujourd'hui, car la nouvelle transmission permet des changements de vitesse bien plus efficaces et une progression plus douce. Les vitesses sont retenues quand on le souhaite et lâchées quand on le veut. Pour plus de contrôle, il existe également un mode manuel. Vous pouvez aussi opter pour une boîte manuelle à six rapports, mais vous devrez alors renoncer à la version Limited, qui n'est pas offerte avec un manuel.

Cela correspondrait pourtant à l'esprit « vieille école » du Tacoma ; sa conduite évoque encore un peu un engin John Deere et sa sonorité aussi. Le Tacoma est même doté d'un frein à main mécanique !

En parlant d'aventures en plein air, le Limited est équipé du même différentiel électronique à glissement limité que toutes les Tacoma, mais il n'est pas possible d'opter pour l'ensemble TRD Pro, nécessaire pour obtenir un différentiel arrière bloquant. Cela signifie que vous n'obtiendrez pas non plus les amortisseurs Bilstein prévus pour le tout-terrain. Si vous voulez quatre portes et l'ensemble TRD Pro, vous devez choisir l'ensemble Double Cab SB.

Cela ne veut pas dire que le Limited ne peut pas être utilisé pour le tout-terrain. J'ai grimpé quelques chemins forestiers pendant mon séjour avec le camion et il était très compétent.

Écran tactile de Toyota Tacoma Limited Nightshade 2023 Photo : D.Heyman

En ce qui concerne le Limited, il s'agit clairement de la version la plus citadine du Tacoma, avec son châssis standard et son intérieur amélioré, mais il se trouve dans une position un peu bizarre. La caisse est équipée de feux, de rails, de dispositifs d'arrimage, d'une prise de courant et d'un petit bac de rangement supplémentaire sur l'une de ses parois, mais tout cela va-t-il vraiment être utilisé ici ? J'ai l'impression que la plupart des Tacoma Limited vont être équipés d'une capote et que leurs propriétaires ne reviendront jamais en arrière.

Et c’est très bien ainsi, car ce Tacoma fonctionne très bien comme véhicule quotidien avec des roues et des pneus plus silencieux que les camions TRD, un excellent système audio JBL avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto et toutes les autres commodités mentionnées plus tôt.

Points forts Très solide en dehors de la route.

Très solide en dehors de la route. La boîte de vitesses à six rapportsn Points faibles La conduite ressemble un peu à celle d'un tracteur

La conduite ressemble un peu à celle d'un tracteur Un seul choix de moteur au Canada

Logo de Toyota Tacoma Limited Nightshade 2023 Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

La vraie question est de savoir si ce camion répond le mieux aux besoins des acheteurs qui dépensent plus de 55 000 $ pour un Tacoma. Il y a d'autres excellents véhicules sur le marché qui coûtent le même prix cher et qui conviennent mieux dans le quotidien.

En effet, l'ajout d'un ensemble TRD Pro à la version qui se situe un peu plus bas que la Limited vous donnera une camionnette plus conforme à l'éthique du Tacoma - bien qu'il faille débourser environ 5 000 $ de plus pour l'obtenir.

Le Limited ? il est impressionnant, même que c'est un véhicule fantastique. Mais c’est un véhicule dont l'identité est un peu confuse.

N'oublions pas qu'un tout nouveau Tacoma se profile à l'horizon, et qu'il va probablement complètement changer la donne en ce qui a trait au Tacoma, notamment en y ajoutant plus d'électrification. Nous verrons un Tacoma qui pourrait révolutionner une fois de plus le marché des camionnettes compacts et intermédiaires - et se forger une toute nouvelle identité dans le processus.

L'arrière de Toyota Tacoma Limited Nightshade 2023 Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions sur le Toyota Tacoma 2023 :

Puis-je remorquer avec le Tacoma Nightshade ?

Bien sûr que oui ! Jusqu'à 6 500 lb dans cette spécification.

Y a-t-il des espaces de rangement supplémentaires dans l'habitacle ?

Les coussins de la banquette arrière se relèvent pour révéler deux bacs de rangement séparés et verrouillables.

Les concurrents du Toyota Tacoma 2023

Chevrolet Colorado

Ford Ranger

GMC Canyon

Jeep Gladiator

Nissan Frontier

ÉVALUATION 78 % Performance 8,5/10 Design 7/10 Espace intérieur 7/10 Technologie/Sécurité 8,5/10 Économie d’essence 8/10 Rapport qualité/prix 8/10