Toyota rappelle 381 000 Tacoma pour un problème avec l’essieu arrière

Toyota doit procéder à un rappel concernant certaines camionnettes Tacoma des années 2022 et 2023 en raison d’un problème potentiel avec l’essieu arrière.

Au Canada, 21 035 modèles sont visés par la campagne, la deuxième d’importance en une semaine pour le constructeur japonais.

Toyota est reconnue pour sa fiabilité, mais depuis un certain temps, il y a plus de rappels qu’à l’accoutumée, une situation qui devra être corrigée à court et moyen terme si l’entreprise ne souhaite pas voir sa réputation s’effriter.

Le constructeur a déclaré par voie de communiqué que des « débris de soudure restants sur l’essieu arrière pourraient entraîner le desserrement progressif de certains écrous de retenue jusqu’à leur chute. » Le cas échéant, ça pourrait nuire à la stabilité du véhicule et au rendement des freins, et ainsi augmenter le risque d’accident.

Sur les véhicules concernés, Toyota va procéder à l’inspection de l’essieu arrière et va resserrer les écrous de fixation de l’essieu. Le tout sera effectué sans frais pour le client, il va sans dire. La compagnie ajoute que si des composants de l’essieu ont été endommagés en raison du problème, ils seront réparés ou remplacés.

Les propriétaires vont recevoir un avis d’ici à la fin du mois d’avril 2024.

Les clients peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès du Centre d’interaction avec la clientèle de Toyota au 1 888 TOYOTA-8 (1 888 869-6828).