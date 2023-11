• Toyota présente le concept Tacoma X-Runner 2024 au Salon SEMA à Las Vegas.

L’année 2024 voit l’arrivée d’une nouvelle génération de la camionnette Tacoma chez Toyota. Le modèle nous a été présenté à Hawaï en mai dernier et les premiers essais routiers sont pour bientôt.

Le tout nouveau concept de Toyota, le Tacoma X-Runner 2024 Photo : Toyota

Ce nouveau modèle soulève déjà les passions et l’on a l’occasion de le constater cette semaine alors qu’une version concept axée sur la performance est présentée par la marque au Salon SEMA 2023 qui se déroule à Las Vegas.

Le Tacoma X-Runner est doté d’une suspension abaissée et profite d’une mécanique plus performante, notamment.

Moteur du Toyota Tacoma X-Runner Concept 2024 Photo : Toyota

Sous le capot, on retrouve une version du moteur V6 de 3,4 litres qui sert la camionnette Tundra. On se rappellera que le nouveau Tacoma ne sera proposé qu’avec des mécaniques 4-cylindres. On fait donc exception ici. La mécanique est réglée pour offrir 421 chevaux et 479 livres-pieds de couple, ce qui est suffisant pour transformer cette camionnette en véritable catapulte.

À titre comparatif, la version la plus puissante du Tacoma 2024 profitera d’un 4-cylindres de 2,4 litres hybride de 326 chevaux.

Le modèle X-Runner jouit en plus d’un essieu rigide emprunté au Tundra, avec un rapport de pont de 4,30 : 1 et un différentiel à verrouillage électronique qui répartit le couple entre les roues arrière. Le tuyau d’échappement passe désormais juste en dessous du bas de caisse, sur le côté du modèle.

Profil du Toyota Tacoma X-Runner Concept 2024 Photo : Toyota

La suspension pneumatique du Tundra est aussi présente. Selon Toyota, elle permet au Tacoma de rouler en étant abaissé tout en étant capable de transporter des charges. L’équipe à l’origine du camion a également personnalisé la longueur des bras de commande en raison de la position abaissée du Tacoma. Toyota a également renforcé le châssis et élargi la voie du véhicule d’environ cinq centimètres. Les ressorts sont plus rigides et des amortisseurs Bilstein de 2,5 pouces se trouvent à toutes les extrémités.

La camionnette repose sur des jantes de 21 pouces en fibre de carbone avec des centres en aluminium forgé. Elles sont ceinturées de pneus Michelin 285/45R21 Sport.

Toyota Tacoma X-Runner Concept 2024 bleu Photo : Toyota

Le camion qui est présent au SEMA emprunte la même couleur (bleu Speedway) que le Tacoma X-Runner original qui avait fait ses débuts au Salon de l’auto de Chicago en 2004.

Aurons-nous droit à une version de production ? Rien ne le laisse croire, mais une chose est certaine : il y aurait des intéressés.

Aperçu du Toyota Tacoma X-Runner Concept 2024 Photo : Toyota