Toyota Venza 2023 - Avant Photo : Auto123

• Auto123 a mis à l’essai le Toyota Venza Hybride AWD 2023. Voici ce qu’il faut savoir.

• Le modèle ajoute un brin de luxe à la gamme de VUS de la marque japonaise.

• Est-ce que c’est suffisant pour justifier son existence, lui qui est entouré des RAV4 et Pilot dans cette gamme ?

Le VUS intermédiaire Toyota Venza se situe entre le RAV4 et le Highlander dans l’organigramme de la famille des utilitaires de Toyota. Le premier Venza avait vu le jour en 2008, avant d’être retiré en 2015, pour ensuite faire son retour en 2021 avec une deuxième génération.

Le Venza se démarque par un design élégant et moderne, ainsi que des caractéristiques de sécurité et de technologie de pointe. Elle est équipée de la suite de sécurité Toyota Safety Sense 2.5 pour 2023.

Autre point notable, le Venza est proposé exclusivement en version hybride avec traction intégrale. Voilà deux éléments qui risquent de beaucoup intéresser les consommateurs canadiens.

Seul hic au tableau, son prix, qui se rapproche plus du Highlander que du RAV4.

Toyota Venza 2023 - Profil Photo : Auto123

Quoi de neuf pour la version 2023 ?

Le modèle est relativement récent, mais pour 2023, Toyota a fait quelques mises à jour.

Le Venza est maintenant équipé d’un tout nouveau groupe d’options Technologie comprenant le système multimédia Toyota qui inclut la connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, entre autres fonctionnalités.

À partir de la version d’entrée de gamme (la finition LE), on retrouve maintenant un nouvel écran multifonction de 7 po.

Les variantes XLE et Limited reçoivent le tout nouveau système multimédia Toyota avec Drive Connect et un écran tactile de 12,3 po, des phares antibrouillard à DEL et un siège du passager avant à huit réglages assistés au lieu de quatre précédemment.

Toyota Venza 2023 - Trois quarts avant Photo : Auto123

L’extérieur

De l’extérieur, ce Venza de Toyota traduit tout de même une forte influence de Lexus sur son design. Les phares horizontaux ont une signature particulière, mais les phares antibrouillard LED sont plutôt petits et placés trop bas, ce qui ne les rend pas très efficaces la nuit.

Les rétroviseurs, eux, sont remarquablement grands. Voilà une caractéristique que nous avons appréciée sur plusieurs produits Toyota, surtout en hiver. Les feux arrière horizontaux sont également un point fort du design, rappelant ceux d’une Jaguar avec leur barre lumineuse s’étendant sur toute la largeur de l’arrière du véhicule.

Points forts Aspect extérieur

Aspect extérieur Signature lumineuse

Signature lumineuse Taille des rétroviseurs Points faibles Utilité des phares antibrouillards

Toyota Venza 2023 - Sièges Photo : Auto123

L’intérieur

Une fois à bord du Venza, l'espace ne manque pas pour accueillir confortablement cinq passagers dans un habitacle spacieux. L'impression de luxe se poursuit avec une finition irréprochable et une console centrale équipée d'un écran géant dans la version Limited uniquement. Cependant, la position centrale du bouton de démarrage reste un sujet de questionnement alors qu’il aurait été possible de le placer ailleurs, à notre avis.

Les passagers arrière ne sont pas en reste, avec des sièges confortables et luxueux, ainsi qu'une configuration à dossier rabattable de 60/40. Le coffre est prêt à d’engloutir l’équivalent de 816 litres de biens, ou 1028 litres avec les sièges de la deuxième rangée rabattue.

Le confort est également assuré grâce à la fonction de contrôle automatique de la température à deux zones, associée au système de climatisation Smart-Flow. Mais la véritable particularité de la version Limited est son toit panoramique fixe en verre Star Gaze. Cette fonctionnalité permet aux passagers de régler la quantité de lumière pénétrant dans l'habitacle en appuyant simplement sur un bouton, offrant une solution pratique pour les journées ensoleillées ou les routes lumineuses.

Actuellement, ce type de toit ne se trouve que sur le Venza, ce qui en fait un choix intéressant, mais pas indispensable.

Points forts Espace à bord

Espace à bord Finition

Finition Espaces places arrière Points faibles Bouton d’allumage

Bouton d’allumage Touches tactiles

Toyota Venza 2023 - Console central, tableau de bord Photo : Auto123

Sécurité et technologie

Le nouveau système multimédia de Toyota, introduit en premier lieu dans le Tundra 2022, se retrouve ici dans le Venza. Ce service connecté permet aux conducteurs d'interagir avec leur voiture de manière intuitive en utilisant des interfaces graphiques et tactiles.

Ce nouveau système offre également un assistant virtuel et un système de navigation infonuagique qui permet de fonctionner même si le GPS est hors ligne.

Bref, très intéressant pour ceux qui n’utilisent pas leur téléphone connecté dans leur véhicule. Pour tous les autres, ces fonctions sont accessibles via votre système d’exploitation téléphonique … à condition d’avoir du réseau.

Côté sécurité, le Venza est maintenant équipé du système Toyota Safety Sense 2.5. Avec ce système mis à jour, vous retrouverez plusieurs fonctionnalités telles que le freinage d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif, la détection des piétons et des cyclistes, ainsi que des alertes de sortie de voie et d'angles morts.

Toyota Venza 2023 - Design extérieur Photo : Auto123

La conduite

Le Toyota Venza offre une expérience de conduite confortable grâce à sa suspension douce et son intérieur calfeutré, qui rappelle celui d'une Lexus. Son moteur quatre cylindres de 2,5 litres associés à un système hybride offre une puissance de 219 chevaux, une transmission intégrale et une consommation de carburant intéressante.

Lors de notre essai hivernal, le Venza a fait preuve d'une grande performance en affrontant une tempête de neige grâce à son système à quatre roues motrices et aux excellents pneus Blizzak. La conduite du Venza est similaire à celle d'une Lexus, si ce n'était pour le logo Toyota affiché sur le volant.

Côté consommation d’essence, nous avons réalisé une consommation moyenne de 6,1 litres / 100 km. Ce qui est loin d’être mauvais surtout en hiver. Vive les VUS à système hybride !

Points forts Moteur hybride

Moteur hybride Douceur de roulement

Douceur de roulement Consommation d’essence Points faibles CVT



Conditions de l’essai

Les conditions météo : Hiver avec jours de neige

Type de route : Banlieue

La vitesse : 29 km/h de moyenne

Kilomètres parcourus : 246 km

La durée de l'essai : une semaine

Toyota Venza 2023 - Trois quarts arrière Photo : Auto123

Le mot de la fin

On peut bien se questionner sur la nature de ce Venza au sein de la gamme Toyota, lui qui se situe entre le RAV4 et le Highlander.

Pour les prix, on débute à 44 000 $, à peine plus qu’un RAV4 XLE hybride à 45 000 $ et on se rend jusqu’à 53 000 $, soit le prix d’un Highlander XLE hybride. À première vue, on se demande un peu ce que le Venza fait là. Il n’apporte pas plus ni moins que ce que les deux autres véhicules peuvent offrir.

Sauf qu’en regardant de plus près, on constate quand même que le Venza offre le luxe que le RAV4 n’offre pas. Mais dans cas, ne serait-il pas plus juste de le comparer au NX de Lexus ? Eh bien oui, le Venza est fait pour les clients qui ne veulent pas d’un NX de base à 53 000 $ en version hybride.

Toyota Venza 2023 - Phares Photo : Auto123

Quelques-unes de vos questions concernant le Toyota Venza 2023 :

Quelles sont les différences entre les modèles de la gamme Toyota Venza 2023 ?

Le Venza est offerte en trois modèles différents : le modèle de base LE, le modèle intermédiaire XLE et le modèle haut de gamme Limited. Voici les principales différences entre ces trois modèles :

LE à 40 050 $ :

o Écran multimédia de 7po

o Roues en alliage de 18 po

o Hayon assisté

o Socle de recharge sans fil pour téléphone

o Volant gainé de cuir

o Sièges avant chauffants en tissu

XLE à 46 290 $ :

o Nouveau système multimédia Drive Connect de 12,3po

o Phares antibrouillards à Del

o Siège passager à 8 réglages assistés

o Jantes alliage de 19 po

o Système audio JBL à 9 haut-parleurs

o Hayon assisté avec déclenchement par le pied

o Volant chauffant

o Sièges avant en cuir Softex chauffant et ventilé

o Détection de circulation transversale arrière avec freinage.

Limited à 49 750 $ :

o Affichage tête haute

o Rétroviseur intérieur à affichage numérique

o Caméra de Visionnement en plongé

o Toit panoramique fixe

o Essuie-glace activé par la pluie

Toyota Venza Hybride AWD 2023 - Arrière Photo : Auto123

Voici quelques-uns des principaux concurrents du Toyota Venza 2023 :

Ford Escape hybride : Un VUS de taille compacte offrant à la fois une économie de carburant impressionnante et une traction intégrale intelligente.

Honda CR-V Hybride : Ce VUS offre une traction intégrale et une motorisation hybride, uniquement dans sa livraison la plus luxueuse.

Mitsubishi Outlander PHEV : La particularité de ce véhicule est d’être un hybride rechargeable ce qui permet d’avoir une réelle autonomie en pure électrique tout en offrant la traction intégrale.

Subaru Crosstrek Hybride : Un petit VUS offrant une traction intégrale et une motorisation hybride pour une excellente économie de carburant.

Lexus NX hybride : Un compétiteur sérieux à la Venza, mais qui demande un supplément conséquent au niveau du tarif.

Toyota RAV4 Hybride : Un VUS de taille compacte offrant une traction intégrale et une motorisation hybride éprouvée pour une excellente économie de carburant.