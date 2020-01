Les Tucson, Santa Fe et Sorento seront électrifiés en 2020

La semaine dernière, on apprenait que Jeep allait présenter trois modèles électrifiés au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, le premier rendez-vous d’importance du milieu automobile cette année. Ce dernier va se tenir cette semaine dans la ville du jeu, ou du vice, c’est selon l’interprétation.

Maintenant, c’est du côté coréen qu’on entend résonner les ondes de l’électrification. En effet, Hyundai compte introduire, d’ici la fin de 2020, des versions hybrides et hybrides enfichables de ses VUS Santa Fe et Tucson. Dans ce dernier cas, ce sera avec la nouvelle génération du modèle qui est attendu prochainement. Chez Kia, c’est la nouvelle mouture du Sorento qui sera servie avec ces deux approches « vertes ».

Dans les faits, d’ici 2025, le duo souhaite offrir au public 13 modèles hybrides, 6 produits hybrides enfichables, de même que 23 purement électriques. Ajoutez à cela 2 créations fonctionnant à l’hydrogène. Une nouvelle plateforme dédiée à la chose électrique sera lancée en 2024. Nous aurons cependant droit à des véhicules tout électriques avant, les premiers nouveaux venus étant prévus pour l’année 2021.

De plus, Hyundai et Kia travaillent intensément pour développer des technologies de conduite autonome, notamment avec le partenariat américain développé avec la firme Aptiv. L’objectif est de commercialiser la technologie aussitôt qu’en 2023 avec des véhicules certifiés de niveau 4 et 5 dans un avenir rapproché.

Pour en arriver à ses fins, le géant coréen va investir 87 milliards au cours des 6 prochaines années.

Révolutionnaire, la décennie 2020 ? Voilà un autre exemple qui tend à nous démontrer qu’on va assister à quelque chose de spectaculaire.