• Uber ajoute une nouvelle fonction d’enregistrement à son application pour appareils cellulaires au Canada.

• Chauffeurs et passagers pourront à tout moment lancer ou cesser l’enregistrement de la bande audio d’un trajet.

• En cas d’incident lors d’un déplacement, la bande audio sera accessible pour assister les responsables.

L’entreprise Uber a ajouté une nouvelle fonction à son application pour appareils cellulaires au Canada. Celle-ci permet aux passagers, mais aussi aux chauffeurs, d’enregistrer l’audio pendant un trajet.

Le tout est présenté comme une nouvelle option de sécurité optionnelle. Elle est là pour être utilisée en cas d’incident lors d’un déplacement. Pour l’activer, les utilisateurs n’auront qu’à appuyer sur l’icône du bouclier bleu pour lancer l’enregistrement.

Celui-ci peut être lancé ou arrêté à tout moment lors du déplacement du point A au point B.

« Nous sommes ravis de lancer cette importante fonction de sécurité à travers le Canada. Nous sommes toujours à la recherche de moyens pour tirer parti de notre technologie innovante pour construire des fonctionnalités qui contribuent à rendre Uber plus sécuritaire. Nous espérons que cette fonction d’enregistrement audio contribuera à la tranquillité d’esprit des usagers et des chauffeurs en favorisant des interactions confortables et positives lors des trajets. »

- Michael van Hemmen, directeur général d’Uber Canada Mobility